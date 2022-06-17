Блогер Миронова готова заменить иностранные Nike и Adidas своим брендом спортивной одежды

Бренд спортивной одежды IRNBY блогера Анастасии Мироновой может стать полноценной альтернативой иностранным компаниям, ушедшим из России, заявила основательница отечественной фирмы.
Миронова выводит свой бренд на международный рынок, так как считает его конкурентоспособным. Вторым направлением бизнеса блогер планирует сделать массовую реализацию в России, рассказала девушка корреспонденту «Слово и Дело» (входит в Медиагруппу «Патриот»).
«Если говорить про сферу легкой промышленности и непосредственно про производство, то вопросом импортозамещения я озадачивалась давно, но все же часть производства у нас находится в других странах. Сегодня на стенде я обозначала проблемы легкой промышленности в России и что нужно сделать для того, чтобы мы смогли перейти полностью на импортозамещение и развивать эту отрасль», — заявила Миронова.
Она добавила, что пока ее бренду приходится работать с иностранными материалами и оборудованием. Однако блогер отметила, что в России есть все необходимое для полного импортозамещения.