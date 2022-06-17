Блогер Миронова готова заменить иностранные Nike и Adidas своим брендом спортивной одежды

«Если говорить про сферу легкой промышленности и непосредственно про производство, то вопросом импортозамещения я озадачивалась давно, но все же часть производства у нас находится в других странах. Сегодня на стенде я обозначала проблемы легкой промышленности в России и что нужно сделать для того, чтобы мы смогли перейти полностью на импортозамещение и развивать эту отрасль», — заявила Миронова.