Блогер Миро заявила о намерениях Бузовой стать мамой

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Блогер Лена Миро уверена, что певица Ольга Бузова готовится к материнству.
Ранее Бузова рассказала, что на данный момент делает ремонт в своей квартире в Москве, купленной несколько лет назад. Миро считает, что апартаменты у МКАДа были приобретены не зря, ведь скоро 36-летняя звезда может стать мамой.
«Понимает, что вот-вот станет мамой. Делает ремонт, чтобы было где искупать ребенка», — написала она в своем блоге.
Миро также поинтересовалась, кто станет отцом ребенка знаменитости. Она напомнила о том, что личная жизнь Бузовой совсем не складывается, а с возрастом шансы родить только уменьшаются.
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