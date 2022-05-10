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    Блогер Миро заявила о намерениях Бузовой стать мамой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Блогер Миро заявила о намерениях Бузовой стать мамой

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    Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

    Блогер Лена Миро уверена, что певица Ольга Бузова готовится к материнству.

    Ранее Бузова рассказала, что на данный момент делает ремонт в своей квартире в Москве, купленной несколько лет назад. Миро считает, что апартаменты у МКАДа были приобретены не зря, ведь скоро 36-летняя звезда может стать мамой.

    «Понимает, что вот-вот станет мамой. Делает ремонт, чтобы было где искупать ребенка», — написала она в своем блоге.

    Миро также поинтересовалась, кто станет отцом ребенка знаменитости. Она напомнила о том, что личная жизнь Бузовой совсем не складывается, а с возрастом шансы родить только уменьшаются.

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