Блогер Миро раскусила хитрый план Галкина на концерте в Турции

Светская обозревательница Лена Миро высказалась о резонансной ситуации на недавнем концерте шоумена Максима Галкина в Турции, а также раскусила его хитрый план, передает CT news.
Во время последнего концерта шоумена в Анталье охрана проводила тщательный досмотр зрителей, изымая у них все посторонние предметы, включая бутылки с водой в сорокоградусную жару. Данные действия организаторы мероприятия аргументировали повышенными мерами безопасности. Все это вызвало сильнейшее негодование со стороны фанатов.
Миро, в свою очередь, выразила уверенность в том, что произошедшее является дешевым пиар-ходом Галкина. Именно таким образом, по мнению блогера, шоумен пытается набить себе цену.
«Все это мне напоминает какой-то смешной пиарчик. Никто, как мне кажется, и не хотел намочить Галкина, а вся история с бутылками — для привлечения внимания. Мол, смотрите, какая я важная птица — намочить меня хотят», — высказалась журналистка в своем микроблоге.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Галкин ответил на слухи о возможном аресте в Турции песней Пугачевой.