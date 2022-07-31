Блогер Миро раскусила хитрый план Галкина на концерте в Турции

«Все это мне напоминает какой-то смешной пиарчик. Никто, как мне кажется, и не хотел намочить Галкина, а вся история с бутылками — для привлечения внимания. Мол, смотрите, какая я важная птица — намочить меня хотят», — высказалась журналистка в своем микроблоге.