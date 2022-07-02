Блогер Миро оценила вероятность возвращения Пугачевой на родину

Блогер Лена Миро оценила вероятность возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию. Она сомневается, что артистка приедет на родину к началу осени.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой исполнительница хита «Миллион алых роз» вернется в Россию к сентябрю. Об этом также говорила и сама певица в короткой беседе с журналистами. Но Лена Миро сомневается, что это произойдет.
«До сентября осталось два месяца. Нужно принимать решение: ты или с мужем туда-сюда, или с детьми — в родную школу. Лично я расцениваю шансы на возвращение Аллы процентов в 30 процентов», — заявила она в своем «Живом Журнале».
Также Миро прокомментировала слухи о скором разводе артистки с Максимом Галкиным. Светская обозревательница не видит никакой угрозы их браку.