Блогер Миро объяснила, почему Ксения Собчак недолюбливает Тину Канделаки

Светская обозревательница Лена Миро прокомментировала постоянные упреки телеведущей Ксении Собчак в сторону журналистки Тины Канделаки. Она объяснила, почему светская львица испытывает неприязнь к Канделаки, передает CT news.
По мнению Миро, светская львица просто завидует более успешной Канделаки, которая построила свою карьеру самостоятельно, без помощи богатых и влиятельных родственников.
«Тинатин, сделавшая себя сама, как красная тряпка для Ксюши. Как же так, что она круче, когда Собчак — я? Тинатин — журналистка, а ты — тамада. Вот и бесишься», — заявила Миро.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что пользователи Сети восхитились образом Тины Канделаки.