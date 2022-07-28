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Блогер Миро объяснила, почему Ксения Собчак недолюбливает Тину Канделаки

Блогер Миро объяснила, почему Ксения Собчак недолюбливает Тину Канделаки
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Светская обозревательница Лена Миро прокомментировала постоянные упреки телеведущей Ксении Собчак в сторону журналистки Тины Канделаки. Она объяснила, почему светская львица испытывает неприязнь к Канделаки, передает CT news.

По мнению Миро, светская львица просто завидует более успешной Канделаки, которая построила свою карьеру самостоятельно, без помощи богатых и влиятельных родственников.

«Тинатин, сделавшая себя сама, как красная тряпка для Ксюши. Как же так, что она круче, когда Собчак — я? Тинатин — журналистка, а ты — тамада. Вот и бесишься», — заявила Миро.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что пользователи Сети восхитились образом Тины Канделаки.

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