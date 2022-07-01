Блогер Михаил Шахназаров в очередной раз высказался об улетевшей за границу Хаматовой

Журналист и блогер Михаил Шахназаров в очередной раз раскритиковал актрису Чулпан Хаматову за ее высказывания о России.
Сразу после начала спецоперации по защите республик Донбасса Хаматова забрала своих детей и улетела в Латвию. Там она регулярно дает интервью, осуждая своих соотечественников, которые называют ее не иначе как предателем.
Очередное высказывание экс-звезды московского «Современника» также разлетелось по Сети. В нем она с уверенностью говорит о том, что те россияне, которые хоть раз бывали в театре, якобы мыслят по-другому и «сдаются в плен украинцам».
«А ведь, наверное, легко и привольно жить в мире инфантильных идиотов, ошибочно относящих себя к добрым пришельцам. Легко и бездумно учить роли, не вникая в смыслы, легко и фальшиво улыбаться на публику, легко считать солдат ненавистной тебе страны оловянными, легко предавать и тяжело недоумевать, когда тебя не понимают люди, способные мыслить», — высказался Шахназаров в своем Telegram-канале.
Ранее журналист усомнился в интеллектуальных способностях артистки после ее слов, что Россия «сошла с ума еще 20 лет назад». Он иронично заметил, что все эти годы Хаматова продолжала работать в стране и зарабатывать миллионы.