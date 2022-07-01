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Блогер Михаил Шахназаров в очередной раз высказался об улетевшей за границу Хаматовой

Блогер Михаил Шахназаров в очередной раз высказался об улетевшей за границу Хаматовой
Агентство «Москва» / Денис Гришкин

Журналист и блогер Михаил Шахназаров в очередной раз раскритиковал актрису Чулпан Хаматову за ее высказывания о России.

Сразу после начала спецоперации по защите республик Донбасса Хаматова забрала своих детей и улетела в Латвию. Там она регулярно дает интервью, осуждая своих соотечественников, которые называют ее не иначе как предателем.

Очередное высказывание экс-звезды московского «Современника» также разлетелось по Сети. В нем она с уверенностью говорит о том, что те россияне, которые хоть раз бывали в театре, якобы мыслят по-другому и «сдаются в плен украинцам».

«А ведь, наверное, легко и привольно жить в мире инфантильных идиотов, ошибочно относящих себя к добрым пришельцам. Легко и бездумно учить роли, не вникая в смыслы, легко и фальшиво улыбаться на публику, легко считать солдат ненавистной тебе страны оловянными, легко предавать и тяжело недоумевать, когда тебя не понимают люди, способные мыслить», — высказался Шахназаров в своем Telegram-канале.

Ранее журналист усомнился в интеллектуальных способностях артистки после ее слов, что Россия «сошла с ума еще 20 лет назад». Он иронично заметил, что все эти годы Хаматова продолжала работать в стране и зарабатывать миллионы.

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