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Блогер Манукян предупредил Галкина о возможных последствиях его возвращения в Россию

Блогер Манукян предупредил Галкина о возможных последствиях его возвращения в Россию
Фото из личного архива Вадима Манукяна

Журналист и блогер Вадим Манукян рассказал, кто из российских звезд шоу-бизнеса больше никогда не сможет попасть в Россию законным способом.

По мнению публициста, путь на Родину заказан всем тем, кто позволил себе дискредитировать российскую армию, и первый среди них — шоумен Максим Галкин.

«Думаю, точно не вернутся те, в отношении кого будут возбуждены уголовные дела о дискредитации нашей армии. У этих артистов будет билет в один конец, вряд ли они вернутся, чтобы сесть в тюрьму. В этом плане не совсем понятно, что там с Галкиным, но он в принципе уже кандидат на подобную роль», — сообщил журналист «Слову и Делу».

Юморист открыто не поддержал СВО на Украине и одним из первых уехал из страны в Израиль, где на протяжении четырех месяцев давал концерты. На данный момент юморист вместе  с семьей перебрался в Юрмалу.

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RusNewsToday24
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