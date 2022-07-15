Блогер Манукян предупредил Галкина о возможных последствиях его возвращения в Россию

«Думаю, точно не вернутся те, в отношении кого будут возбуждены уголовные дела о дискредитации нашей армии. У этих артистов будет билет в один конец, вряд ли они вернутся, чтобы сесть в тюрьму. В этом плане не совсем понятно, что там с Галкиным, но он в принципе уже кандидат на подобную роль», — сообщил журналист «Слову и Делу».