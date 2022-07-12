Блогер Манукян предложил создать «белый список» знаменитостей-патриотов

Блогер сообщил, что в данный момент нужно обратить внимание на знаменитостей, которые на деле доказали в ходе проведения спецоперации, что страна сплочена вокруг армии и президента России Владимира Путина. Этот перечень позволит людям следовать за «настоящей творческой элитой». В список войдут артисты, оставшиеся в непростой ситуации со своим народом и родиной.