Блогер Манукян предложил создать «белый список» знаменитостей-патриотов

В качестве ответа на «черный список» артистов, которые после старта российской военной спецоперации на Украине сбежали за границу и оттуда негативно высказываются о России, необходимо составить «белый список» звезд-патриотов. Автором этого предложения является колумнист ФАН Вадим Манукян.
Блогер сообщил, что в данный момент нужно обратить внимание на знаменитостей, которые на деле доказали в ходе проведения спецоперации, что страна сплочена вокруг армии и президента России Владимира Путина. Этот перечень позволит людям следовать за «настоящей творческой элитой». В список войдут артисты, оставшиеся в непростой ситуации со своим народом и родиной.
Эта идея за короткое время широко распространилась по Сети. Ее поддержали многие люди, например, депутат ГД Виталий Милонов и общественный деятель Эрнест Макаренко.