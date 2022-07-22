Блогер Лена Миро пристыдила Любовь Успенскую за тягу к откровенным нарядам

Популярная российская певица Любовь Успенская порой любит подчеркнуть фигуру откровенным нарядом, из-за чего сталкивается с критикой. На этот раз скандально известная блогер Лена Миро пристыдила Успенскую за пристрастия к откровенным платьям.
«Зачем оголяться на публике, демонстрируя свою давно живущую плоть? Голые ляжки бабки выглядят, мягко говоря, не очень», — написала Миро в своем блоге.
Она призвала Успенскую выбирать более скромные образы и одежду, прикрывающую тело. Желание выглядеть соблазнительной скорее обернется тем, что люди будут крутить пальцем у виска, заключила блогер.