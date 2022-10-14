Блогер Лена Миро подколола Ларису Долину из-за дорогого подарка Вали Карнавал

Певица Валя Карнавал получила в подарок люксовый автомобиль BMW i8. Возлюбленный артистки Саша Стоун купил машину за 10 миллионов рублей.
Дорогой подарок в личном блоге оценила светская обозревательница Лена Миро. Девушка похвалила ухажера Карнавал и указала, что артистка времени зря не теряет.
При этом в произошедшем Миро увидела повод поддеть другую исполнительницу — Ларису Долину. Не так давно артистка раскритиковала младшую коллегу за отсутствие вокальных данных.
«Ну что, Лариса Александровна, скажешь? А тебе дарили автомобиль?» — написала блогер.
Напомним, 14 октября Лариса Долина представила первый совместный трек с Николаем Басковым. Лиричный клип на песню «Давай по-хорошему» появился на YouTube-канале «натурального блондина».