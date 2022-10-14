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Блогер Лена Миро подколола Ларису Долину из-за дорогого подарка Вали Карнавал

Блогер Лена Миро подколола Ларису Долину из-за дорогого подарка Вали Карнавал
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Певица Валя Карнавал получила в подарок люксовый автомобиль BMW i8. Возлюбленный артистки Саша Стоун купил машину за 10 миллионов рублей.

Дорогой подарок в личном блоге оценила светская обозревательница Лена Миро. Девушка похвалила ухажера Карнавал и указала, что артистка времени зря не теряет.

При этом в произошедшем Миро увидела повод поддеть другую исполнительницу — Ларису Долину. Не так давно артистка раскритиковала младшую коллегу за отсутствие вокальных данных.

«Ну что, Лариса Александровна, скажешь? А тебе дарили автомобиль?» — написала блогер.

Напомним, 14 октября Лариса Долина представила первый совместный трек с Николаем Басковым. Лиричный клип на песню «Давай по-хорошему» появился на YouTube-канале «натурального блондина».

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