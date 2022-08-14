Блогер Лена Миро озвучила свою версию «пропажи» Бузовой

«Никуда Оля не ушла, а отлеживается с утра. Так бывает, когда сильно устанешь, у кого такого не было? Вариант второй — Оля все же ушла. Неизведанные еще тропы и новые маршруты оказались давно всем известным состоянием, когда остановиться не можешь. Ну, тоже такое знаете? Сидит человек, бывает, и остановиться не может. Настроение хорошее, закуска тоже», — написала она.