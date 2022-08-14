Блогер Лена Миро озвучила свою версию «пропажи» Бузовой

Блогер Лена Миро считает, что певица Ольга Бузова не пропала, а просто ушла в запой.
Исполнительница хита «Вот она я» целый день не выходила на связь с поклонниками. Последний раз она сообщала, что отправляется в горы на вертолете. Ее поклонники забили тревогу, сообщая о пропаже певицы.
Их поспешила успокоить Миро, озвучив свою версию, куда могла «пропасть» Бузова. В своем блоге она намекнула, что светская львица не заходит в соцсети, поскольку находится в запое.
«Никуда Оля не ушла, а отлеживается с утра. Так бывает, когда сильно устанешь, у кого такого не было? Вариант второй — Оля все же ушла. Неизведанные еще тропы и новые маршруты оказались давно всем известным состоянием, когда остановиться не можешь. Ну, тоже такое знаете? Сидит человек, бывает, и остановиться не может. Настроение хорошее, закуска тоже», — написала она.
По информации «Царьграда», о том, что случилось в Бузовой в горах, не знал даже ее PR-менеджер. Однако затем СМИ стало известно, что звезда в отеле, где попросту нет связи.