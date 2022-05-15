Блогер из России заявила о планах судиться с Илоном Маска из-за неполученного Cybertruck

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Блогер Анастасия Решетова в одной из социальных сетей, заблокированных в России, заявила о намерении судиться с главой Tesla Илоном Маском. Камнем преткновения стал бронированный электрический пикап Cybertruck: Анастасия рассказала, что в 2019 году заплатила за Cybertruck 5 миллионов рублей, однако автомобиль так и не получила.





«У Tesla есть привычка не укладываться в обещанные сроки. Я действительно заказала Cybertruck, но прошло уже очень много времени, а никто его так и не получил», — пожаловалась она в запрещенной в России социальной сети. На вопрос подписчицы, вернули ли Анастасии потраченные деньги, она ответила отрицательно. «Нет, встретимся в суде, Илон Маск!» — написала она. То ли в шутку, то ли всерьез. Не совсем понятно происхождение суммы 5 миллионов рублей, если депозит за Cybertruck составляет 100 долларов, и он един для всех. Некоторые потенциальные покупатели, отчаявшиеся дождаться свой Cybertruck, уже вернули свои 100 долларов, так как депозит возвратный.





Вместе с тем, Анастасия признавалась, что возлагает большие надежды на будущее электромобилей. «Для тех, кто не в курсе: это бронированный сверхбыстрый пикап-электрокар. Это действительно уникальное изобретение. Я считаю, что за такими автомобилями будущее нашей планеты», — написала она.