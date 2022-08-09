Блогер Гурьянова: Зеленский нашел повод отказаться от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский нашел повод, чтобы отказаться от переговоров с российской стороной. Об этом сообщила блогер Аксинья Гурьянова.
Она подчеркнула, что речь идет об организации референдумов по присоединению подконтрольных Москве украинских регионов к России.
«Зеленский нашел причину уйти от мирных переговоров, заявив, что никаких мирных соглашений не будет, если Россия проведет на освобожденных территориях референдум. Этим он еще раз подтвердил, что жизни украинцев ему совершенно не важны», — объяснила Гурьянова корреспонденту телеканала «360».
Блогер обратила внимание, что сопротивление Зеленского данному процессу имеет много общего с «предсмертными конвульсиями». Также Гурьянова напомнила о праве выбора украинцев.