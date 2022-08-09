Блогер Гурьянова: Зеленский нашел повод отказаться от переговоров с Россией

«Зеленский нашел причину уйти от мирных переговоров, заявив, что никаких мирных соглашений не будет, если Россия проведет на освобожденных территориях референдум. Этим он еще раз подтвердил, что жизни украинцев ему совершенно не важны», — объяснила Гурьянова корреспонденту телеканала «360».