Блогер Елена рассказала, что немцы завидуют россиянам из-за развитых онлайн-сервисов

«Поэтому, когда немцы приезжают в Россию, удивляются, откуда

у русских столько денег, чтобы разъезжать на такси, а когда узнают тарифы, еще

больше завидуют», — сообщила Елена в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».