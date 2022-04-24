    В тренде

    Блогер Елена рассказала, что немцы завидуют россиянам из-за развитых онлайн-сервисов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Блогер Елена рассказала, что немцы завидуют россиянам из-за развитых онлайн-сервисов

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pexels.com

    Жители Германии завидуют россиянам из-за доступных и быстрых
    онлайн-сервисов доставки, а также низких тарифов на такси, сообщила автор блога
    «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» Елена.

    Она отметила, что даже в маленьких городах России работают
    приложения по заказу такси. Они отличаются удобным интерфейсом и низкой
    стоимостью поездок.

    «Поэтому, когда немцы приезжают в Россию, удивляются, откуда
    у русских столько денег, чтобы разъезжать на такси, а когда узнают тарифы, еще
    больше завидуют», — сообщила Елена в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

    Кроме того, в России намного удобнее устроена доставка еды. Немцы вынуждены
    ходить по магазинам или заказывать продукты сильно заранее. Однако
    отечественные сервисы позволяют упростить эту процедуру.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »