Блогер Елена рассказала, что немцы завидуют россиянам из-за развитых онлайн-сервисов

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Жители Германии завидуют россиянам из-за доступных и быстрых
онлайн-сервисов доставки, а также низких тарифов на такси, сообщила автор блога
«Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» Елена.
Она отметила, что даже в маленьких городах России работают
приложения по заказу такси. Они отличаются удобным интерфейсом и низкой
стоимостью поездок.
«Поэтому, когда немцы приезжают в Россию, удивляются, откуда
у русских столько денег, чтобы разъезжать на такси, а когда узнают тарифы, еще
больше завидуют», — сообщила Елена в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Кроме того, в России намного удобнее устроена доставка еды. Немцы вынуждены
ходить по магазинам или заказывать продукты сильно заранее. Однако
отечественные сервисы позволяют упростить эту процедуру.
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