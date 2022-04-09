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    Блогер-экстремал провалился под лед возле Аничкова моста

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута

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    В Петербурге едва не утонул блогер-экстремал, который рискнул пройтись по тонкому льду на реке Фонтанке. О произошедшем рассказали очевидцы ЧП в социальных сетях.

    По словам свидетелей, инцидент произошел около Аничкова моста. Блогер решил спуститься к набережной Фонтанки и перейти по замерзшей реке на другую сторону. Однако на середине пути лед начал трескаться, и юноша провалился в воду.

    Сообщается, что молодой человек выжил, однако информации о его состоянии не поступало. Причины опрометчивого поступка также пока неизвестны.

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