Блогер-экстремал провалился под лед возле Аничкова моста

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В Петербурге едва не утонул блогер-экстремал, который рискнул пройтись по тонкому льду на реке Фонтанке. О произошедшем рассказали очевидцы ЧП в социальных сетях.
По словам свидетелей, инцидент произошел около Аничкова моста. Блогер решил спуститься к набережной Фонтанки и перейти по замерзшей реке на другую сторону. Однако на середине пути лед начал трескаться, и юноша провалился в воду.
Сообщается, что молодой человек выжил, однако информации о его состоянии не поступало. Причины опрометчивого поступка также пока неизвестны.
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