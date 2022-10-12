Блогер Джахаров открыл правду об отношениях с Ивлеевой на фоне слухов о романе

Популярный блогер Эльдар Джарахов устал от слухов о романе с телеведущей Анастасией Ивлеевой и откровенно рассказал, какие чувства на самом деле испытывает к девушке.
В выпуске YouTube-шоу «Вопрос Ребром» блогер и рэп-исполнитель признался, что они с Ивлеевой не являются возлюбленными, однако между молодыми людьми теплые дружеские отношения.
«Хватит шутить про то, что мне нравится Ивлеева. Она мне не нравится, я ее люблю. Но как братишку», — рассказал Джарахов.
По словам блогера, устав от слухов о романтических отношениях с телеведущей, он хотел ради шутки принять участие в шоу «Сердце Ивлеевой», однако передумал, так как не смог сделать это смешно.