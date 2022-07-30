Новости0

Блогер Асафьев причислил Тимати к золотой молодежи

Блогер Асафьев причислил Тимати к золотой молодежи
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Блогер Стас Асафьев считает, что рэпер Тимати с самого детства находится в роскоши. Свой комментарий на этот счет он оставил в шоу RTVI «Респиратор Бабушкина».

По мнению Асафьева, Тимур Юнусов никогда не жил обычной жизнью. Блогер также сомневается, что музыкант может воспользоваться услугами каршеринга для каких-то личных поездок. 

Отец рэпера является владельцем крупного бизнеса. Самого Тимати раньше считали типичным представителем золотой молодежи. В данный момент автопарк Тимати по-настоящему роскошен и насчитывает несколько люксовых автомобилей стоимостью в десятки миллионов рублей.

автомобили золотая молодежь стас асафьев тимати
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.