Блогер Асафьев причислил Тимати к золотой молодежи

Блогер Стас Асафьев считает, что рэпер Тимати с самого детства находится в роскоши. Свой комментарий на этот счет он оставил в шоу RTVI «Респиратор Бабушкина».
По мнению Асафьева, Тимур Юнусов никогда не жил обычной жизнью. Блогер также сомневается, что музыкант может воспользоваться услугами каршеринга для каких-то личных поездок.
Отец рэпера является владельцем крупного бизнеса. Самого Тимати раньше считали типичным представителем золотой молодежи. В данный момент автопарк Тимати по-настоящему роскошен и насчитывает несколько люксовых автомобилей стоимостью в десятки миллионов рублей.