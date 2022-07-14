Блогер Алена Жигалова ввела в ступор певца Сергея Пенкина, задав вопрос о мужчинах

Российская журналистка и видеоблогер Алена Жигалова в одном из своих выпусков проекта Super привела в оцепенение собеседника Сергея Пенкина, задав вопрос о сексуальных предпочтениях.
«А мужчины в вашей жизни были?», — задала вопрос Алена Жигалова.
Этим вопросом Алена Жигалова привел артиста в недоумение и на лице его появилась неуверенность. Сергей Пенкин не мог понять, почему интервьюер задает ему подобные вопросы. Как объяснила ведущая, подобные вопросы она задавала многим своим собеседникам и в этом ничего «такого» нет.
В результате «обалдевший», со слов ведущей Жигаловой, Пенкин однозначно ответил «Нет».
Ранее «Народные Новости» рассказывали про то, как Сергей Пенкин рассказал об обиде на Аллу Пугачеву.