Блогер Алена Жигалова ввела в ступор певца Сергея Пенкина, задав вопрос о мужчинах

Этим вопросом Алена Жигалова привел артиста в недоумение и на лице его появилась неуверенность. Сергей Пенкин не мог понять, почему интервьюер задает ему подобные вопросы. Как объяснила ведущая, подобные вопросы она задавала многим своим собеседникам и в этом ничего «такого» нет.