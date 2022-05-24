Блогер Алена Жигалова обвинила Леонида Агутина в изменах

Блогер Алена Жигалова поделилась с поклонниками информацией о музыканте Леониде Агутине. По словам журналистки, артист регулярно изменяет своей жене, певице Анджелике Варум.
Недавно Жигалова сообщила интересную информацию об Агутине и Варум. По ее словам, те уже давно проживают в США. В ответ артист заявил, что сплетни о нем распространяют «хайпожоры».
Однако блогер поделилась еще одной интересной новостью о певце. По словам Жигаловой, женатый артист многократно был замечен в компании других женщин.
«Может, хайпожоры — это те, кто периодически ловит вас на изменах Анжелике Варум? С моделями или участницами шоу “Голос”», — заявила она в эфире шоу «Алена, блин! Говорит».
Варум и Агутин поженились в 2000 году в Венеции. У пары есть дочь Елизавета-Мария. Девушка уже нескольких лет живет в США.