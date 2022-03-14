Блюда, которые долго хранятся даже без холодильника

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В наше тревожное время стали как никогда актуальными рецепты блюд длительного хранения. Пища должна быть «непривередливой» к перепадам температуры, ведь холодильник и плиту в дорогу с собой не возьмешь. Блюда, которые долго хранятся, также должны быть питательными и сохранять свои вкусовые свойства хотя бы пару дней.
Я знаю парочку таких. Во-первых, всегда с собой в дорогу беру домашние злаковые батончики. Рецепт найдете по ссылке. Такой перекус заворачиваю в пергамент и раскладываю по сумках. Так каждый член семьи, когда проголодается, сможет взять себе лакомство. А если говорить о более существенном приеме пищи, ознакомьтесь со следующими рецептами.
В дорогу и не только: блюда, которые долго хранятся
Картошка «Фрайт»
Вам понадобятся
- 6–8 картофелин
- 600 г соли
- 1,5 л воды
Приготовление
- Картофель очищать от кожуры не нужно. Просто хорошенько вымойте его под проточной водой с губкой, поместите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте соль и перемешайте.
- Содержимое кастрюли доведите до кипения и варите на сильном огне под крышкой около 20 минут. По этому рецепту у вас получится плотный картофель, который можно хранить до 5 дней.
Салат «Витаминный удар»
Вам понадобятся
- 1 кочан капусты
- 3 свеклы
- 3 морковки
- 2 зеленых яблока
- 4–6 зуб. чеснока
- 1 стак. растительного масла
- 0,5 стак. уксуса
- 2 ст. л. соли
- 0,5 стак. сахара
Приготовление
- Как вы поняли, количество ингредиентов на добротную порцию. Подготовьте больший судок или кастрюлю. Капусту нашинкуйте, а остальные овощи очистите и нарежьте соломкой.
- Подготовленные продукты поместите в емкость, залейте их уксусом и маслом. Добавьте соль и сахар. Хорошенько всё перемешайте. Дайте салату настояться минимум 3 часа. Такую закуску можно хранить в холодильнике до 2 недель.
Ржаные хлебцы
Вам понадобятся
- 1 стак. ражной
- 40 мл растительного масла
- 300 мл воды
- 1 ч. л. соли
- 1 стак. семян подсолнуха
- 0,25 стак. семян льна
- 0,25 стак. кунжута
Приготовление
- Уточню сразу, ржаную муку можете заменить пшеничной, если первой нет. Да и семена в тесто добавляйте по наличию. Сухие ингредиенты смешайте в глубокой миске.
- К ним добавьте воду и масло. Хорошенько замесите тесто руками. Переместите и разровняйте его по поверхности противня, заранее выстеленного пергаментом.
- Выпекайте корж в разогретой до 200 °С духовке 10 минут. Далее нарежьте корж квадратиками, выпекайте при 150 °С еще 25 минут. Остудите хлебцы. Их можно хранить дольше недели.
Бездрожжевые пирожки с повидлом
Вам понадобятся
- 300 г пшеничной муки
- 150 г повидла
- 125 г сметаны
- 75 мл растительного масла
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. соды
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
Приготовление
- В глубокой миске смешайте сметану с водой и разрыхлителем. Добавьте к ним яйцо и масло. Смешайте до однородности. К этой массе добавьте просеянную муку. Замесите тесто, что не липнет к рукам.
- Тесто разделите на 10 частей, скатайте их в шарики. Их в свою очередь раздавите в лепешки. В центре выложите повидло. Прищепите края, сформировав пирожки.
- Готовьте выпечку в разогретой до 200 °С духовке 20 минут. Такие пирожки со сладкой начинкой можно хранить 4–5 дней без холодильника и опаски.
Конечно, на экстренный случай мы всегда держим в машине, а также в кладовой квартиры сухой паек. Собирали его мы с мужем самостоятельно. Как паек выглядит и что в него должно входить, смотрите по ссылке. А какие блюда, которые долго хранятся, знаете вы? Делитесь рецептами!
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