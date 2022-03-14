Блюда, которые долго хранятся даже без холодильника

Блюда, которые долго хранятся даже без холодильника Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

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В наше тревожное время стали как никогда актуальными рецепты блюд длительного хранения. Пища должна быть «непривередливой» к перепадам температуры, ведь холодильник и плиту в дорогу с собой не возьмешь. Блюда, которые долго хранятся, также должны быть питательными и сохранять свои вкусовые свойства хотя бы пару дней.

Я знаю парочку таких. Во-первых, всегда с собой в дорогу беру домашние злаковые батончики. Рецепт найдете по ссылке. Такой перекус заворачиваю в пергамент и раскладываю по сумках. Так каждый член семьи, когда проголодается, сможет взять себе лакомство. А если говорить о более существенном приеме пищи, ознакомьтесь со следующими рецептами.

В дорогу и не только: блюда, которые долго хранятся

Картошка «Фрайт»

© Depositphotos

Вам понадобятся

  • 6–8 картофелин
  • 600 г соли
  • 1,5 л воды

Приготовление

  1. Картофель очищать от кожуры не нужно. Просто хорошенько вымойте его под проточной водой с губкой, поместите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте соль и перемешайте.
  2. Содержимое кастрюли доведите до кипения и варите на сильном огне под крышкой около 20 минут. По этому рецепту у вас получится плотный картофель, который можно хранить до 5 дней.

Салат «Витаминный удар»

© Depositphotos

Вам понадобятся

  • 1 кочан капусты
  • 3 свеклы
  • 3 морковки
  • 2 зеленых яблока
  • 4–6 зуб. чеснока
  • 1 стак. растительного масла
  • 0,5 стак. уксуса
  • 2 ст. л. соли
  • 0,5 стак. сахара

Приготовление

  1. Как вы поняли, количество ингредиентов на добротную порцию. Подготовьте больший судок или кастрюлю. Капусту нашинкуйте, а остальные овощи очистите и нарежьте соломкой.
  2. Подготовленные продукты поместите в емкость, залейте их уксусом и маслом. Добавьте соль и сахар. Хорошенько всё перемешайте. Дайте салату настояться минимум 3 часа. Такую закуску можно хранить в холодильнике до 2 недель.

Ржаные хлебцы

© Depositphotos

Вам понадобятся

  • 1 стак. ражной
  • 40 мл растительного масла
  • 300 мл воды
  • 1 ч. л. соли
  • 1 стак. семян подсолнуха
  • 0,25 стак. семян льна
  • 0,25 стак. кунжута

Приготовление

  1. Уточню сразу, ржаную муку можете заменить пшеничной, если первой нет. Да и семена в тесто добавляйте по наличию. Сухие ингредиенты смешайте в глубокой миске.
  2. К ним добавьте воду и масло. Хорошенько замесите тесто руками. Переместите и разровняйте его по поверхности противня, заранее выстеленного пергаментом.
  3. Выпекайте корж в разогретой до 200 °С духовке 10 минут. Далее нарежьте корж квадратиками, выпекайте при 150 °С еще 25 минут. Остудите хлебцы. Их можно хранить дольше недели.

Бездрожжевые пирожки с повидлом

© Depositphotos

Вам понадобятся

  • 300 г пшеничной муки
  • 150 г повидла
  • 125 г сметаны
  • 75 мл растительного масла
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. соды
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте сметану с водой и разрыхлителем. Добавьте к ним яйцо и масло. Смешайте до однородности. К этой массе добавьте просеянную муку. Замесите тесто, что не липнет к рукам.
  2. Тесто разделите на 10 частей, скатайте их в шарики. Их в свою очередь раздавите в лепешки. В центре выложите повидло. Прищепите края, сформировав пирожки.
  3. Готовьте выпечку в разогретой до 200 °С духовке 20 минут. Такие пирожки со сладкой начинкой можно хранить 4–5 дней без холодильника и опаски.

© Depositphotos

Конечно, на экстренный случай мы всегда держим в машине, а также в кладовой квартиры сухой паек. Собирали его мы с мужем самостоятельно. Как паек выглядит и что в него должно входить, смотрите по ссылке. А какие блюда, которые долго хранятся, знаете вы? Делитесь рецептами!

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