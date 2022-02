Блюда из слоеного теста на завтрак, обед и ужин: 3 простых рецепта

Покупное слоеное тесто — это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто экономит свое время. Ведь самое лучшее то, что такую заготовку стоит лишь достать из морозилки, разрезать, добавить начинку — и вкуснятина, приготовленная в духовке, готова. Вот почему редакция «Со Вкусом» решила поделиться тем, какие же блюда из слоеного теста можно сделать на скорую руку.

Эти рецепты вам непременно понравятся. Ведь они очень простые. К тому же такие блюда, очень легкие в приготовлении. Потому даже начинающие хозяйки смогут сделать из слоеного теста вкуснейшие лакомства без особого труда.

© Depositphotos

Блюда из слоеного теста: лучшие рецепты

Открытые слойки

Список ингредиентов:

300 г слоеного теста

4 куриных яйца

80 г бекона

50 г твердого сыра

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

петрушка по вкусу

Как приготовить:

Сперва раскатывем слоеное тесто. Нарезаем его квадратами. Застилаем противень пергаментом. Выкладываем заготовки из теста. Формируем небольшие бортики. Нарезаем бекон и добавляем его в каждый из квадратов. Затем вбиваем в каждую заготовку по яйцу. Мелко нарезаем петрушку и посыпаем сверху. Добавляем моль и перец. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Натрите тертый сыр. Посыпьте им слойки за 2 минуты до приготовления. Блюдо готово!

© Depositphotos

Греческий пирог со шпинатом

Список ингредиентов:

250 г слоеного теста

200 г феты

200 г шпината

4 ст. л. подсолнечного масла

2 яйца

1 луковица

1 зуб. чеснока

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Как приготовить:

Для начала мелко нарезаем шпинат. Измельчаем лук и обжариваем его с подсолнечным маслом до золотистости. В другой емкости взбиваем яйца. Затем добавляем фету. Перемешиваем. Добавляем лук, подсолнечное масло и шпинат. Раскачайте тесто и разрежьте его на две равных половины. На одну часть выложите начинку. Накрываем второй половиной теста и защипываем края. Застилаем противень пергаментом и выкладываем пирог. Отправляем его в разогретую до 180 градусов духовки на 20-25 минут.

© Depositphotos

Тарт татен с яблоками

Список ингредиентов:

250 г дрожжевого слоеного теста

150 г сливочного масла

150 г сахара

6 яблок

корица по вкусу

Как приготовить:

Сперва очищаем яблоки и нарезаем их тонкими ломтиками. Тонко раскатываем слоеное тесто. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром. Выкладываем в форму нарезанные яблоки. Посыпаем их корицей. Накрываем яблоки раскатанным тестом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем достаем пирог и переворачиваем его. Яблоки должны оказаться сверху.

© Depositphotos

Вот такие ароматные блюда можно приготовить из покупного слоеного теста. Минимум времени и максимум вкуса — это об этой выпечки, которая никого не сможет оставить равнодушным.

