Блюда из слоеного теста на завтрак, обед и ужин: 3 простых рецепта

Блюда из слоеного теста на завтрак, обед и ужин: 3 простых рецепта Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено


Покупное слоеное тесто — это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто экономит свое время. Ведь самое лучшее то, что такую заготовку стоит лишь достать из морозилки, разрезать, добавить начинку — и вкуснятина, приготовленная в духовке, готова. Вот почему редакция «Со Вкусом» решила поделиться тем, какие же блюда из слоеного теста можно сделать на скорую руку.

Эти рецепты вам непременно понравятся. Ведь они очень простые. К тому же такие блюда, очень легкие в приготовлении. Потому даже начинающие хозяйки смогут сделать из слоеного теста вкуснейшие лакомства без особого труда.

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Содержание
  1. Блюда из слоеного теста: лучшие рецепты
  2. Открытые слойки
  3. Греческий пирог со шпинатом
  4. Тарт татен с яблоками

Блюда из слоеного теста: лучшие рецепты

Открытые слойки

Список ингредиентов:

  • 300 г слоеного теста
  • 4 куриных яйца
  • 80 г бекона
  • 50 г твердого сыра
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • петрушка по вкусу

Как приготовить:

  1. Сперва раскатывем слоеное тесто. Нарезаем его квадратами.
  2. Застилаем противень пергаментом. Выкладываем заготовки из теста. Формируем небольшие бортики.
  3. Нарезаем бекон и добавляем его в каждый из квадратов. Затем вбиваем в каждую заготовку по яйцу.
  4. Мелко нарезаем петрушку и посыпаем сверху. Добавляем моль и перец.
  5. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
  6. Натрите тертый сыр. Посыпьте им слойки за 2 минуты до приготовления. Блюдо готово!

© Depositphotos

Греческий пирог со шпинатом

Список ингредиентов:

  • 250 г слоеного теста
  • 200 г феты
  • 200 г шпината
  • 4 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 яйца
  • 1 луковица
  • 1 зуб. чеснока
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Как приготовить:

  1. Для начала мелко нарезаем шпинат.
  2. Измельчаем лук и обжариваем его с подсолнечным маслом до золотистости.
  3. В другой емкости взбиваем яйца. Затем добавляем фету. Перемешиваем.
  4. Добавляем лук, подсолнечное масло и шпинат.
  5. Раскачайте тесто и разрежьте его на две равных половины.
  6. На одну часть выложите начинку. Накрываем второй половиной теста и защипываем края.
  7. Застилаем противень пергаментом и выкладываем пирог.
  8. Отправляем его в разогретую до 180 градусов духовки на 20-25 минут.

© Depositphotos

Тарт татен с яблоками

Список ингредиентов:

  • 250 г дрожжевого слоеного теста
  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 6 яблок
  • корица по вкусу

Как приготовить:

  1. Сперва очищаем яблоки и нарезаем их тонкими ломтиками.
  2. Тонко раскатываем слоеное тесто.
  3. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром.
  4. Выкладываем в форму нарезанные яблоки. Посыпаем их корицей. Накрываем яблоки раскатанным тестом.
  5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем достаем пирог и переворачиваем его. Яблоки должны оказаться сверху.

© Depositphotos

Вот такие ароматные блюда можно приготовить из покупного слоеного теста. Минимум времени и максимум вкуса — это об этой выпечки, которая никого не сможет оставить равнодушным.

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