Блюда из слоеного теста на завтрак, обед и ужин: 3 простых рецепта

Покупное слоеное тесто — это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто экономит свое время. Ведь самое лучшее то, что такую заготовку стоит лишь достать из морозилки, разрезать, добавить начинку — и вкуснятина, приготовленная в духовке, готова. Вот почему редакция «Со Вкусом» решила поделиться тем, какие же блюда из слоеного теста можно сделать на скорую руку.
Эти рецепты вам непременно понравятся. Ведь они очень простые. К тому же такие блюда, очень легкие в приготовлении. Потому даже начинающие хозяйки смогут сделать из слоеного теста вкуснейшие лакомства без особого труда.
Блюда из слоеного теста: лучшие рецепты
Открытые слойки
Список ингредиентов:
- 300 г слоеного теста
- 4 куриных яйца
- 80 г бекона
- 50 г твердого сыра
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- петрушка по вкусу
Как приготовить:
- Сперва раскатывем слоеное тесто. Нарезаем его квадратами.
- Застилаем противень пергаментом. Выкладываем заготовки из теста. Формируем небольшие бортики.
- Нарезаем бекон и добавляем его в каждый из квадратов. Затем вбиваем в каждую заготовку по яйцу.
- Мелко нарезаем петрушку и посыпаем сверху. Добавляем моль и перец.
- Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
- Натрите тертый сыр. Посыпьте им слойки за 2 минуты до приготовления. Блюдо готово!
Греческий пирог со шпинатом
Список ингредиентов:
- 250 г слоеного теста
- 200 г феты
- 200 г шпината
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- 2 яйца
- 1 луковица
- 1 зуб. чеснока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Как приготовить:
- Для начала мелко нарезаем шпинат.
- Измельчаем лук и обжариваем его с подсолнечным маслом до золотистости.
- В другой емкости взбиваем яйца. Затем добавляем фету. Перемешиваем.
- Добавляем лук, подсолнечное масло и шпинат.
- Раскачайте тесто и разрежьте его на две равных половины.
- На одну часть выложите начинку. Накрываем второй половиной теста и защипываем края.
- Застилаем противень пергаментом и выкладываем пирог.
- Отправляем его в разогретую до 180 градусов духовки на 20-25 минут.
Тарт татен с яблоками
Список ингредиентов:
- 250 г дрожжевого слоеного теста
- 150 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 6 яблок
- корица по вкусу
Как приготовить:
- Сперва очищаем яблоки и нарезаем их тонкими ломтиками.
- Тонко раскатываем слоеное тесто.
- Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром.
- Выкладываем в форму нарезанные яблоки. Посыпаем их корицей. Накрываем яблоки раскатанным тестом.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем достаем пирог и переворачиваем его. Яблоки должны оказаться сверху.
Вот такие ароматные блюда можно приготовить из покупного слоеного теста. Минимум времени и максимум вкуса — это об этой выпечки, которая никого не сможет оставить равнодушным.
The post Блюда из слоеного теста на завтрак, обед и ужин: 3 простых рецепта appeared first on Со Вкусом.Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)