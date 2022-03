Блюда из рульки: 3 рецепта с видео

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Рулька — это свиная голяшка. На ней достаточно много мяса, чтобы приготовить различные блюда из рульки. И при этом цена на нее значительно ниже, чем на кусок ошейка или задней части ноги. Я обожаю запекать голяшку в духовке. Если делать это правильно, мясо получается нежным и сочным. Но сегодня попробуем кое-что другое.

Предлагаю вам сразу 3 замечательных и достаточно простых рецепта. Духовка нам в этот раз не понадобится, будем использовать плиту. Первые две закуски станут отличной альтернативой магазинной колбасе. А любителям более изысканных блюд я советую попробовать террин из рульки. Присоединяйтесь, будем готовить вкусности вместе!

Какие блюда можно приготовить из рульки

Рулька с грибами

Такой рулет можно подать хоть к чаю, хоть на праздничный стол вместо колбасной нарезки. Сделайте сразу несколько заготовок, их можно заморозить и вытягивать при необходимости. И небольшой совет: чтобы начинка наверняка стала плотнее, перед скручиванием рулета ее можно присыпать 10 г желатина.

Ингредиенты

1,1–1,2 кг рульки

1 луковица

200 г шампиньонов

1 морковь

1 ч. л. соли

2–3 ст. л. растительного масла

1 ч. л. смеси перцев

0,5 ч. л. мускатного ореха

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. кориандра

1 ч. л. карри

4 зуб. чеснока

Приготовление

Нарежьте лук небольшими кубиками, а шампиньоны — пластинками. Натрите морковь на крупной терке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и грибы. Жарьте до испарения жидкости, периодически помешивая. Хорошо вымойте рульку (а лучше вымочите в воду 2–3 часа), после чего удалите кость так, чтобы мясной пласт остался целым. Равномерно распределите мясо, делая надрезы. Посолите и поперчите рульку, натрите мякоть чесноком, пропущенным через пресс, посыпьте мускатным орехом, кориандром, карри и паприкой. Сверху выложите остывшую начинку. Сверните мясо в рулет и замотайте в пакет для запекания. Завяжите один конец, а второй прокрутите, чтобы максимально уплотнить заготовку, и тоже завяжите. Поместите рулет в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она полностью покрыла заготовку. Сверху прижмите тарелкой, чтобы мясо не всплывало. Варите под крышкой на минимальном огне 3 часа. Чтобы рулет получился плотным и не разваливался, оставьте его на ночь в прохладном месте, привалив гнетом. Перед подачей уберите пленку и нарежьте мясо ломтиками.

Рулька с фаршем и овощами

Еще один вариант рулета из рульки с начинкой. В этот раз дополним свинину более диетическим индюшачьим мясом. Фарш можно заменить на куриный. А вместо зеленого горошка я иногда кладу стручковую фасоль.

Ингредиенты

1,1–1,2 кг рульки

1 ч. л. соли

4 зуб. чеснока

1 ч. л. смеси перцев

0,5 ч. л. мускатного ореха

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. кориандра

1 ч. л. карри

1 ч. л. прованских трав

200 г фарша из индейки

50 г болгарского перца

40–50 г зеленого горошка

Приготовление

Помойте и обсушите рульку и удалите кость, используя острый нож. Переложите пласт на пакет для запекания. Посолите мясо, распределите выдавленный чеснок, посыпьте специями (кроме прованских трав). Выложите фарш равномерным слоем и приправьте травами. Нарежьте перец соломкой и распределите сверху. Добавьте зеленый горошек. Сверните рулет и плотно замотайте в пакет для запекания. Завяжите края, лишнее обрежьте. Для лучшего скрепления можете дополнительно обвязать рулет нитками по всей длине. Положите рульку с начинкой в кастрюлю, залейте водой, придавите тарелкой и варите под крышкой 3 часа на медленном огне. Готовый рулет оставьте на несколько часов под гнетом в прохладном месте.

Террин из рульки

Террин — это блюдо из мяса, рыбы, овощей и даже яиц. В отличие от нашего холодца, консистенция у этого кушанья более плотная. Подают террин, нарезав тонкими ломтиками, в горячем или холодном виде.

Ингредиенты

2 свиные рульки

0,5–1 ст. л. соли

2 моркови

1 луковица

2–3 лавровых листа

10 горошков черного перца

2 ст. л. каперсов

0,5 пуч. петрушки

2 зуб. чеснок

10 г желатина

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Помойте голяшки, сложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и снимите пену. Положите очищенный лук и морковь целиком. Посолите, накройте крышкой и варите 2,5 часа на медленном огне. Добавьте перец и готовьте еще час. За 10–15 минут до готовности положите лавровый лист. Оставьте рульки в бульоне до полного остывания. Распустите желатин в 200 мл бульона, затем смешайте с остальным бульоном. Отделите мясо от кости, уберите все сухожилия, хрящи и кожу. Разберите мясо на волокна, добавьте рубленую петрушку, каперсы, перец и соль по вкусу, выдавите чеснок и перемешайте. Застелите прямоугольную форму для кексов пищевой пленкой и выложите мясо. Залейте его бульоном с желатином, накройте пленкой и уберите в холодильник на 8 часов.

Время вашего непосредственного участия в приготовлении сводится к минимуму, а вот томится в ожидании придется долго. Зато потом вы сможете отведать настоящие деликатесы собственного производства. Блюда из рульки вполне могут стать частью вашего повседневного меню. Приятного аппетита!

