Блюда из рубленой курицы: 5 рецептов

Блюда из рубленой курицы: 5 рецептов Полезные советы
На чтение 6 мин. Опубликовано Обновлено


Фарш не покупаю уже давно: блюда из рубленой курицы нравятся мне куда больше. Дело в том, что нарезанное куриное мясо получается более сочным и вкусным, чем фарш. Кроме того, семье нравятся кусочки курятины, ощутимые в блюде.

Блюда из курицы, которые я собрала специально для вас, подходят и для обычного семейного обеда, и для пышного застолья с гостями. Диетическое куриное мясо в сочетании с другими вкусными продуктами — то, что надо для потрясающей трапезы!

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Содержание
  1. Как приготовить блюда из рубленой курицы
  2. Яичные мафины с курицей
  3. Спагетти в соусе болоньезе с курицей
  4. Куриные тефтели
  5. Лазанья с курицей и грибами
  6. Киш с курицей и грибами

Как приготовить блюда из рубленой курицы

Яичные мафины с курицей

Ингредиенты

  • 150 г куриного филе
  • 4 яйца
  • 50 г сметаны
  • 1 помидор
  • 100 г твердого сыра
  • 1 зуб. чеснока
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • зелень по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Порубите куриное филе ножом и обжаривайте кусочки на разогретой с маслом сковороде около 5 минут, периодически помешивая.
  2. Нарежьте помидор кубиками маленького размера, добавьте к овощу обжаренную курицу, рубленой зеленью и тертым сыром. Посолите, поперчите и приправьте ингредиенты паприкой. Перемешайте начинку для мафинов.
  3. Отдельно смешайте яйца со сметаной и щепоткой соли до однородной консистенции.
  4. Поставьте духовку разогреваться до 180 °С и приступайте к формированию мафинов. Заполните формочки на 2/3 начинкой, а оставшееся место заполните яичной смесью. Оставьте немного места, чтобы выпечка могла подняться.
  5. Выпекайте мафины 20 минут.

Спагетти в соусе болоньезе с курицей

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 2 зуб. чеснока
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 400 г консервированных томатов в собственном соку
  • 50 г пармезана
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • итальянские травы по вкусу

Приготовление

  1. Сперва подготовьте овощи. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке, чеснок порубите, а помидоры измельчите в блендере.
  2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжаривайте лук, морковь и чеснок около 3 минут на среднем огне.
  3. Добавьте рубленое куриное филе и обжаривайте мясо с овощами еще столько же.
  4. Влейте томатную смесь, посолите, поперчите и приправьте ингредиенты итальянскими травами. Периодически помешивая, тушите соус до загустения.
  5. Отварите спагетти в воде до готовности с добавлением соли.
  6. Разложите макароны по тарелкам, полейте соусом и присыпьте тертым пармезаном.

Куриные тефтели

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 1 яйцо
  • 2 зуб. чеснока
  • 1 луковица
  • 5 ст. л. сметаны
  • зелень по вкусу
  • 1 щеп. сахара
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу
  • 1 ч. л. горчицы
  • 5 помидоров
  • 1 морковь

Приготовление

  1. Порубите куриное филе, добавьте к нему яйцо, 1 ст. л. сметаны, рубленую зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите и вымесите ингредиенты. Уберите смесь в холодильник.
  2. Мелко нарежьте лук. а помидоры и морковь натрите на крупной терке.
  3. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и морковь.
  4. Добавьте тертые помидоры, перемешайте и тушите ингредиенты, пока не испарится половина жидкости.
  5. Добавьте к томатному соусу соль, перец и сахар. Перемешайте и снимите с огня.
  6. Смешайте горчицу и оставшуюся сметану. Разогрейте духовку до 170 °С.
  7. Сформируйте из фарша небольшие шарики и выложите их в форму для выпекания. Сверху полейте тефтели соусом и выложите тушеные овощи.
  8. Выпекайте куриные тефтели под соусом под крышкой около 40 минут.

Лазанья с курицей и грибами

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 9 листов лазаньи
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • 150 г шампиньонов
  • шпинат по вкусу
  • 1 луковица
  • 2 зуб. чеснока
  • 1 морковь
  • 400 г томатов в собственном соку
  • 120 г сливочного масла
  • 500 мл молока
  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 200 г твердого сыра
  • 1 щеп. мускатного ореха
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Прежде всего следует приготовить соус бешамель. Для этого растопите сливочное масло в кастрюле с толстым дном. Всыпьте муку и быстро перемешивайте ингредиенты, чтобы они соединились.
  2. Аккуратно влейте в кастрюлю молоко и варите бешамель до загустения, постоянно его помешивая.
  3. Снимите соус с огня, посолите и поперчите его по вкусу, добавьте мускатный орех и перемешайте.
  4. Теперь займемся начинкой. Очистите и нарежьте мелкими кубиками грибы и овощи.
  5. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжаривайте рубленое куриное филе на среднем огне.
  6. Когда мясо побелеет, всыпьте на сковороду овощи, грибы и шпинат. Обжаривайте ингредиенты еще 5 минут.
  7. Порубите помидоры и влейте их на сковороду вместе с соком. Тушите начинку под крышкой около 7 минут.

    8. Посолите, поперчите и перемешайте ингредиенты. Снимите начинку с огня.

  8. Смажьте дно формы для выпекания подсолнечным маслом и выложите 3 листа лазаньи одним слоем.
  9. Смажьте листы соусом бешамель, выложите начинку и посыпьте ее тертым сыром. Повторите слои еще раз.
  10. В конце выложите листы лазаньи, смажьте их соусом и посыпьте оставшимся сыром.
  11. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 °С духовке 40 минут. Готовую лазанью перед подачей посыпьте зеленью.

Киш с курицей и грибами

Ингредиенты

  • 250 г пшеничной муки
  • 300 г куриного филе
  • 120 г сливочного масла
  • 300 г шампиньонов
  • 4 яйца
  • 200 г твердого сыра
  • 3 ст. л. воды
  • 200 мл сливок
  • 1 щеп. мускатного ореха
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • зелень по вкусу

Приготовление

  1. Перво-наперво приготовим песочное тесто. Натрите охлажденное сливочное масло на терке и разотрите его с мукой в крошку.
  2. Добавьте 1 яйцо, холодную воду и немного соли. Хорошенько перемешайте тесто, соберите его в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  3. Теперь черед начинки. Нарежьте грибы небольшими кубиками, порубите куриное филе.
  4. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжаривайте шампиньоны с мясом около 7 минут на среднем огне.
  5. Достаньте тесто из холодильника и выложите его в форму для выпекания, формируя дно и бортики.
  6. Сделайте на всей поверхности теста проколы вилкой и отправьте выпекаться на 15 минут при 190 °С.
  7. Венчиком смешайте оставшиеся яйца, добавьте сливки, соль, мускатный орех, соль и тертый сыр.
  8. Достаньте основу для пирога из духовки, выложите грибы с курицей и залейте яично-сырной смесью. Выпекайте блюдо при той же температуре еще полчаса. Перед подачей посыпьте пирог зеленью.

Какое блюдо из куриного филе понравилось вам больше других? Для будничного стола я выбираю спагетти в соусе болоньезе с курицей, а для гостей нередко готовлю лазанью с курицей и грибами. Экспериментируйте с ингредиентами и создавайте самые вкусные сочетания именно для вас и вашей семьи!

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