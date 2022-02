Блюда из рубленой курицы: 5 рецептов

Фарш не покупаю уже давно: блюда из рубленой курицы нравятся мне куда больше. Дело в том, что нарезанное куриное мясо получается более сочным и вкусным, чем фарш. Кроме того, семье нравятся кусочки курятины, ощутимые в блюде.

Блюда из курицы, которые я собрала специально для вас, подходят и для обычного семейного обеда, и для пышного застолья с гостями. Диетическое куриное мясо в сочетании с другими вкусными продуктами — то, что надо для потрясающей трапезы!

Как приготовить блюда из рубленой курицы

Яичные мафины с курицей

Ингредиенты

150 г куриного филе

4 яйца

50 г сметаны

1 помидор

100 г твердого сыра

1 зуб. чеснока

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. копченой паприки

зелень по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Порубите куриное филе ножом и обжаривайте кусочки на разогретой с маслом сковороде около 5 минут, периодически помешивая. Нарежьте помидор кубиками маленького размера, добавьте к овощу обжаренную курицу, рубленой зеленью и тертым сыром. Посолите, поперчите и приправьте ингредиенты паприкой. Перемешайте начинку для мафинов. Отдельно смешайте яйца со сметаной и щепоткой соли до однородной консистенции. Поставьте духовку разогреваться до 180 °С и приступайте к формированию мафинов. Заполните формочки на 2/3 начинкой, а оставшееся место заполните яичной смесью. Оставьте немного места, чтобы выпечка могла подняться. Выпекайте мафины 20 минут.

Спагетти в соусе болоньезе с курицей

Ингредиенты

500 г куриного филе

1 луковица

2 зуб. чеснока

1 морковь

2 ст. л. подсолнечного масла

400 г консервированных томатов в собственном соку

50 г пармезана

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

итальянские травы по вкусу

Приготовление

Сперва подготовьте овощи. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке, чеснок порубите, а помидоры измельчите в блендере. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжаривайте лук, морковь и чеснок около 3 минут на среднем огне. Добавьте рубленое куриное филе и обжаривайте мясо с овощами еще столько же. Влейте томатную смесь, посолите, поперчите и приправьте ингредиенты итальянскими травами. Периодически помешивая, тушите соус до загустения. Отварите спагетти в воде до готовности с добавлением соли. Разложите макароны по тарелкам, полейте соусом и присыпьте тертым пармезаном.

Куриные тефтели

Ингредиенты

500 г куриного филе

1 яйцо

2 зуб. чеснока

1 луковица

5 ст. л. сметаны

зелень по вкусу

1 щеп. сахара

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

1 ч. л. горчицы

5 помидоров

1 морковь

Приготовление

Порубите куриное филе, добавьте к нему яйцо, 1 ст. л. сметаны, рубленую зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите и вымесите ингредиенты. Уберите смесь в холодильник. Мелко нарежьте лук. а помидоры и морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и морковь. Добавьте тертые помидоры, перемешайте и тушите ингредиенты, пока не испарится половина жидкости. Добавьте к томатному соусу соль, перец и сахар. Перемешайте и снимите с огня. Смешайте горчицу и оставшуюся сметану. Разогрейте духовку до 170 °С. Сформируйте из фарша небольшие шарики и выложите их в форму для выпекания. Сверху полейте тефтели соусом и выложите тушеные овощи. Выпекайте куриные тефтели под соусом под крышкой около 40 минут.

Лазанья с курицей и грибами

Ингредиенты

500 г куриного филе

9 листов лазаньи

3 ст. л. подсолнечного масла

150 г шампиньонов

шпинат по вкусу

1 луковица

2 зуб. чеснока

1 морковь

400 г томатов в собственном соку

120 г сливочного масла

500 мл молока

2 ст. л. пшеничной муки

200 г твердого сыра

1 щеп. мускатного ореха

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Прежде всего следует приготовить соус бешамель. Для этого растопите сливочное масло в кастрюле с толстым дном. Всыпьте муку и быстро перемешивайте ингредиенты, чтобы они соединились. Аккуратно влейте в кастрюлю молоко и варите бешамель до загустения, постоянно его помешивая. Снимите соус с огня, посолите и поперчите его по вкусу, добавьте мускатный орех и перемешайте. Теперь займемся начинкой. Очистите и нарежьте мелкими кубиками грибы и овощи. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжаривайте рубленое куриное филе на среднем огне. Когда мясо побелеет, всыпьте на сковороду овощи, грибы и шпинат. Обжаривайте ингредиенты еще 5 минут. Порубите помидоры и влейте их на сковороду вместе с соком. Тушите начинку под крышкой около 7 минут. Посолите, поперчите и перемешайте ингредиенты. Снимите начинку с огня. Смажьте дно формы для выпекания подсолнечным маслом и выложите 3 листа лазаньи одним слоем. Смажьте листы соусом бешамель, выложите начинку и посыпьте ее тертым сыром. Повторите слои еще раз. В конце выложите листы лазаньи, смажьте их соусом и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 °С духовке 40 минут. Готовую лазанью перед подачей посыпьте зеленью.

Киш с курицей и грибами

Ингредиенты

250 г пшеничной муки

300 г куриного филе

120 г сливочного масла

300 г шампиньонов

4 яйца

200 г твердого сыра

3 ст. л. воды

200 мл сливок

1 щеп. мускатного ореха

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

зелень по вкусу

Приготовление

Перво-наперво приготовим песочное тесто. Натрите охлажденное сливочное масло на терке и разотрите его с мукой в крошку. Добавьте 1 яйцо, холодную воду и немного соли. Хорошенько перемешайте тесто, соберите его в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Теперь черед начинки. Нарежьте грибы небольшими кубиками, порубите куриное филе. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжаривайте шампиньоны с мясом около 7 минут на среднем огне. Достаньте тесто из холодильника и выложите его в форму для выпекания, формируя дно и бортики. Сделайте на всей поверхности теста проколы вилкой и отправьте выпекаться на 15 минут при 190 °С. Венчиком смешайте оставшиеся яйца, добавьте сливки, соль, мускатный орех, соль и тертый сыр. Достаньте основу для пирога из духовки, выложите грибы с курицей и залейте яично-сырной смесью. Выпекайте блюдо при той же температуре еще полчаса. Перед подачей посыпьте пирог зеленью.

Какое блюдо из куриного филе понравилось вам больше других? Для будничного стола я выбираю спагетти в соусе болоньезе с курицей, а для гостей нередко готовлю лазанью с курицей и грибами. Экспериментируйте с ингредиентами и создавайте самые вкусные сочетания именно для вас и вашей семьи!

