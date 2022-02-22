Блюда из рубленой курицы: 5 рецептов

Фарш не покупаю уже давно: блюда из рубленой курицы нравятся мне куда больше. Дело в том, что нарезанное куриное мясо получается более сочным и вкусным, чем фарш. Кроме того, семье нравятся кусочки курятины, ощутимые в блюде.
Блюда из курицы, которые я собрала специально для вас, подходят и для обычного семейного обеда, и для пышного застолья с гостями. Диетическое куриное мясо в сочетании с другими вкусными продуктами — то, что надо для потрясающей трапезы!
Как приготовить блюда из рубленой курицы
Яичные мафины с курицей
Ингредиенты
- 150 г куриного филе
- 4 яйца
- 50 г сметаны
- 1 помидор
- 100 г твердого сыра
- 1 зуб. чеснока
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1 ч. л. копченой паприки
- зелень по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Порубите куриное филе ножом и обжаривайте кусочки на разогретой с маслом сковороде около 5 минут, периодически помешивая.
- Нарежьте помидор кубиками маленького размера, добавьте к овощу обжаренную курицу, рубленой зеленью и тертым сыром. Посолите, поперчите и приправьте ингредиенты паприкой. Перемешайте начинку для мафинов.
- Отдельно смешайте яйца со сметаной и щепоткой соли до однородной консистенции.
- Поставьте духовку разогреваться до 180 °С и приступайте к формированию мафинов. Заполните формочки на 2/3 начинкой, а оставшееся место заполните яичной смесью. Оставьте немного места, чтобы выпечка могла подняться.
- Выпекайте мафины 20 минут.
Спагетти в соусе болоньезе с курицей
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 1 луковица
- 2 зуб. чеснока
- 1 морковь
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 400 г консервированных томатов в собственном соку
- 50 г пармезана
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- итальянские травы по вкусу
Приготовление
- Сперва подготовьте овощи. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке, чеснок порубите, а помидоры измельчите в блендере.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжаривайте лук, морковь и чеснок около 3 минут на среднем огне.
- Добавьте рубленое куриное филе и обжаривайте мясо с овощами еще столько же.
- Влейте томатную смесь, посолите, поперчите и приправьте ингредиенты итальянскими травами. Периодически помешивая, тушите соус до загустения.
- Отварите спагетти в воде до готовности с добавлением соли.
- Разложите макароны по тарелкам, полейте соусом и присыпьте тертым пармезаном.
Куриные тефтели
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 1 яйцо
- 2 зуб. чеснока
- 1 луковица
- 5 ст. л. сметаны
- зелень по вкусу
- 1 щеп. сахара
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- подсолнечное масло по вкусу
- 1 ч. л. горчицы
- 5 помидоров
- 1 морковь
Приготовление
- Порубите куриное филе, добавьте к нему яйцо, 1 ст. л. сметаны, рубленую зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите и вымесите ингредиенты. Уберите смесь в холодильник.
- Мелко нарежьте лук. а помидоры и морковь натрите на крупной терке.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и морковь.
- Добавьте тертые помидоры, перемешайте и тушите ингредиенты, пока не испарится половина жидкости.
- Добавьте к томатному соусу соль, перец и сахар. Перемешайте и снимите с огня.
- Смешайте горчицу и оставшуюся сметану. Разогрейте духовку до 170 °С.
- Сформируйте из фарша небольшие шарики и выложите их в форму для выпекания. Сверху полейте тефтели соусом и выложите тушеные овощи.
- Выпекайте куриные тефтели под соусом под крышкой около 40 минут.
Лазанья с курицей и грибами
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 9 листов лазаньи
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- 150 г шампиньонов
- шпинат по вкусу
- 1 луковица
- 2 зуб. чеснока
- 1 морковь
- 400 г томатов в собственном соку
- 120 г сливочного масла
- 500 мл молока
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 200 г твердого сыра
- 1 щеп. мускатного ореха
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Прежде всего следует приготовить соус бешамель. Для этого растопите сливочное масло в кастрюле с толстым дном. Всыпьте муку и быстро перемешивайте ингредиенты, чтобы они соединились.
- Аккуратно влейте в кастрюлю молоко и варите бешамель до загустения, постоянно его помешивая.
- Снимите соус с огня, посолите и поперчите его по вкусу, добавьте мускатный орех и перемешайте.
- Теперь займемся начинкой. Очистите и нарежьте мелкими кубиками грибы и овощи.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжаривайте рубленое куриное филе на среднем огне.
- Когда мясо побелеет, всыпьте на сковороду овощи, грибы и шпинат. Обжаривайте ингредиенты еще 5 минут.
- Порубите помидоры и влейте их на сковороду вместе с соком. Тушите начинку под крышкой около 7 минут.
- Смажьте дно формы для выпекания подсолнечным маслом и выложите 3 листа лазаньи одним слоем.
- Смажьте листы соусом бешамель, выложите начинку и посыпьте ее тертым сыром. Повторите слои еще раз.
- В конце выложите листы лазаньи, смажьте их соусом и посыпьте оставшимся сыром.
- Выпекайте блюдо в разогретой до 180 °С духовке 40 минут. Готовую лазанью перед подачей посыпьте зеленью.
Посолите, поперчите и перемешайте ингредиенты. Снимите начинку с огня.
Киш с курицей и грибами
Ингредиенты
- 250 г пшеничной муки
- 300 г куриного филе
- 120 г сливочного масла
- 300 г шампиньонов
- 4 яйца
- 200 г твердого сыра
- 3 ст. л. воды
- 200 мл сливок
- 1 щеп. мускатного ореха
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- зелень по вкусу
Приготовление
- Перво-наперво приготовим песочное тесто. Натрите охлажденное сливочное масло на терке и разотрите его с мукой в крошку.
- Добавьте 1 яйцо, холодную воду и немного соли. Хорошенько перемешайте тесто, соберите его в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Теперь черед начинки. Нарежьте грибы небольшими кубиками, порубите куриное филе.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжаривайте шампиньоны с мясом около 7 минут на среднем огне.
- Достаньте тесто из холодильника и выложите его в форму для выпекания, формируя дно и бортики.
- Сделайте на всей поверхности теста проколы вилкой и отправьте выпекаться на 15 минут при 190 °С.
- Венчиком смешайте оставшиеся яйца, добавьте сливки, соль, мускатный орех, соль и тертый сыр.
- Достаньте основу для пирога из духовки, выложите грибы с курицей и залейте яично-сырной смесью. Выпекайте блюдо при той же температуре еще полчаса. Перед подачей посыпьте пирог зеленью.
Какое блюдо из куриного филе понравилось вам больше других? Для будничного стола я выбираю спагетти в соусе болоньезе с курицей, а для гостей нередко готовлю лазанью с курицей и грибами. Экспериментируйте с ингредиентами и создавайте самые вкусные сочетания именно для вас и вашей семьи!
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