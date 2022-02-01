Блюда из лаваша: что приготовить из него за 10 минут

Лаваш — это универсальный помощник в приготовлении многих блюд. Закуски с этим ингредиентов не требуют много времени и сил. При том что начинка может быть какой угодно. Потому можно спокойно приобретать недорогие продукты, не боясь того, что в результате получится невкусно.
Мы решили рассказать вам о трех блюдах, которые готовятся очень быстро. Столь бюджетные варианты для перекуса всегда будут кстати. Нужно лишь не жалеть начинки, а хрустящий лаваш сделает всё остальное.
Блюда из лаваша на скорую руку
Конвертики с творогом
Ингредиенты:
- 1 лист тонкого лаваша
- 300 г творога
- 50 г твердого сыра
- 10 г зеленого лука
- 10 г петрушки
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1 яйцо
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Сперва разминаем вилкой творог. Натираем на крупной терке твердый сыр и добавляем его к творожной массе. Измельчаем лук и петрушку. Добавляем их к творогу.
- Добавляем моль и перец. Вливаем подсолнечное масло и хорошо всё перемешиваем.
- Лаваш разрезаем на полоски по 10 см. Край заготовки складываем так, чтобы получился острый конец. Возле получившегося треугольника выкладываем часть начинки. Затем накрываем творожную массу треугольной частью.
- Сворачиваем лаваш, чтобы в результате получился конвертик.
- Слегка взбиваем яйцо вилкой и смазываем им лаваш.
- Обжариваем конвертики с творогом на сковороде с подсолнечным маслом до золотистости с двух сторон.
Чебуреки из лаваша
Ингредиенты:
- 1 лист тонкого лаваша
- 400 г фарша
- 200 г репчатого лука
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- подсолнечное масло для жарки
Способ приготовления:
- Измельчаем лук на мясорубке и добавляем фарш, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
- Нарезаем лаваш прямоугольниками. Немножко округляем края с противоположных сторон.
- Выкладываем фарш вилкой в нижней части прямоугольника. Свободным краем накрываем начинку.
- Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем чебуреки с двух сторон до румяной корочки.
Шаурма за 10 минут
Ингредиенты:
- 1 лист тонкого лаваша
- 250 г ветчины
- 1 помидорка
- 50 г твердого сыра
- 1 ст. л. майонеза
Этапы приготовления:
- Разрезаем лаваш на две половинки.
- Четверть заготовок смазываем майонезом, не доходя до краев.
- Сверху на майонез выкладываем нарезанные ветчину и помидор.
- Натираем на крупной терке сыр и посыпаем им начинку.
- Сворачиваем лаваш, имитируя форму шаурмы.
- Обжариваем лаваш на разогретой сухой сковороде с двух сторон до румяности.
Ничего сложного в приготовлении этих блюд из лаваша нет. Зато они получаются безумно сочными и вкусными. Радуйте своих близких ароматными закусками из лаваша. Экспериментируйте!
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