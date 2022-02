Блюда из лаваша: что приготовить из него за 10 минут

Лаваш — это универсальный помощник в приготовлении многих блюд. Закуски с этим ингредиентов не требуют много времени и сил. При том что начинка может быть какой угодно. Потому можно спокойно приобретать недорогие продукты, не боясь того, что в результате получится невкусно.

Мы решили рассказать вам о трех блюдах, которые готовятся очень быстро. Столь бюджетные варианты для перекуса всегда будут кстати. Нужно лишь не жалеть начинки, а хрустящий лаваш сделает всё остальное.

Блюда из лаваша на скорую руку

Конвертики с творогом

Ингредиенты:

1 лист тонкого лаваша

300 г творога

50 г твердого сыра

10 г зеленого лука

10 г петрушки

2 ст. л. подсолнечного масла

1 яйцо

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Сперва разминаем вилкой творог. Натираем на крупной терке твердый сыр и добавляем его к творожной массе. Измельчаем лук и петрушку. Добавляем их к творогу. Добавляем моль и перец. Вливаем подсолнечное масло и хорошо всё перемешиваем. Лаваш разрезаем на полоски по 10 см. Край заготовки складываем так, чтобы получился острый конец. Возле получившегося треугольника выкладываем часть начинки. Затем накрываем творожную массу треугольной частью. Сворачиваем лаваш, чтобы в результате получился конвертик. Слегка взбиваем яйцо вилкой и смазываем им лаваш. Обжариваем конвертики с творогом на сковороде с подсолнечным маслом до золотистости с двух сторон.

Чебуреки из лаваша

Ингредиенты:

1 лист тонкого лаваша

400 г фарша

200 г репчатого лука

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

Измельчаем лук на мясорубке и добавляем фарш, соль и перец. Тщательно перемешиваем. Нарезаем лаваш прямоугольниками. Немножко округляем края с противоположных сторон. Выкладываем фарш вилкой в нижней части прямоугольника. Свободным краем накрываем начинку. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем чебуреки с двух сторон до румяной корочки.

Шаурма за 10 минут

Ингредиенты:

1 лист тонкого лаваша

250 г ветчины

1 помидорка

50 г твердого сыра

1 ст. л. майонеза

Этапы приготовления:

Разрезаем лаваш на две половинки. Четверть заготовок смазываем майонезом, не доходя до краев. Сверху на майонез выкладываем нарезанные ветчину и помидор. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем им начинку. Сворачиваем лаваш, имитируя форму шаурмы. Обжариваем лаваш на разогретой сухой сковороде с двух сторон до румяности.

Ничего сложного в приготовлении этих блюд из лаваша нет. Зато они получаются безумно сочными и вкусными. Радуйте своих близких ароматными закусками из лаваша. Экспериментируйте!

