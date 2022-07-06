Blizzard заблокировала Diablo Immortal для игроков из России и Белоруссии — но только на ПК

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Blizzard и NetEase выпустили свежее обновление для ПК-версии Diablo Immortal, которое ударило по игрокам из России и Белоруссии. Сообщается, что с момента выпуска игры её не могли скачать пользователи с российскими и белорусскими аккаунтами в Battle.net. Однако с помощью VPN и ярлыка запуска можно было это обойти.





Свежее исправление закрыло эту возможность. Теперь для входа в игру требуется создать новых аккаунт, указав в качестве страны не Россию и Белоруссию. Также им придётся использовать VPN.

Отметим, что такие ограничения работают только на ПК-версии игры. На мобильных операционных системах Android и iOS подобных проблем не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Diablo Immortal заработала почти 50 миллионов долларов с момента релиза, хотя игру многие ругают за агрессивную систему монетизации.