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Близкий к семье Галкина рассказал, что думают родственники шоумена о его поведении

Близкий к семье Галкина рассказал, что думают родственники шоумена о его поведении
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Шоумен Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ) уехал из России после начала спецоперации в Донбассе, более того, юморист за рубежом позволяет себе критиковать Родину. Близкий к семье знаменитости предположил, как бы отреагировал его отец на подобные выходки.

Журналист Андрей Сидорчик в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ вспомнил, что отец Галкина был военным. Поэтому мужчина не поддержал бы поведение сына.

«Папа Галкина — военный. У него вообще вся семья армейская. В военной среде это рассматривается очень серьезно, ведь ты предал отца!» — заявил он.

Вместе с Максимом Галкиным страну покинула и его супруга Алла Пугачева. Она улетела из России в конце сентября вместе с двойняшками Лизой и Гарри.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
галкин поведение Пугачева Россия
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