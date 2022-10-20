Близкий к семье Галкина рассказал, что думают родственники шоумена о его поведении

Шоумен Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ) уехал из России после начала спецоперации в Донбассе, более того, юморист за рубежом позволяет себе критиковать Родину. Близкий к семье знаменитости предположил, как бы отреагировал его отец на подобные выходки.