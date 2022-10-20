Близкий к семье Галкина рассказал, что думают родственники шоумена о его поведении

Шоумен Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ) уехал из России после начала спецоперации в Донбассе, более того, юморист за рубежом позволяет себе критиковать Родину. Близкий к семье знаменитости предположил, как бы отреагировал его отец на подобные выходки.
Журналист Андрей Сидорчик в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ вспомнил, что отец Галкина был военным. Поэтому мужчина не поддержал бы поведение сына.
«Папа Галкина — военный. У него вообще вся семья армейская. В военной среде это рассматривается очень серьезно, ведь ты предал отца!» — заявил он.
Вместе с Максимом Галкиным страну покинула и его супруга Алла Пугачева. Она улетела из России в конце сентября вместе с двойняшками Лизой и Гарри.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами