Новости0

Ближайший пуск «Союза» с космодрома Байконур запланирован на начало августа

Ближайший пуск «Союза» с космодрома Байконур запланирован на начало августа
Flickr.com / Roscosmos / CC BY-NC 2.0

Следующий запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур запланирован на начало августа 2022 года.

Ожидается, что на орбиту будет выведен аппарат в интересах коммерческого иностранного заказчика. О других деталях запуска, кроме его даты, пока не сообщается.

«На Байконуре следующий старт “Союза-2” запланирован на первую декаду августа», — приводит слова источника ТАСС.

В Сергиевом Посаде ранее разработали ионные двигатели для спутников, которым не понадобится топливо. Изобретением уже заинтересовались в Роскосмосе, передает телеканал «360».

Начались масштабные работы по сохранению монумента «Покорителям космоса» возле станции метро «ВДНХ». Он является объектом культурного наследия федерального значения и расположен на аллее Героев Космоса, сообщает «Вечерняя Москва».

байконур космос ракета-носитель союз-2
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.