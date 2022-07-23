Ближайший пуск «Союза» с космодрома Байконур запланирован на начало августа

Следующий запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур запланирован на начало августа 2022 года.
Ожидается, что на орбиту будет выведен аппарат в интересах коммерческого иностранного заказчика. О других деталях запуска, кроме его даты, пока не сообщается.
«На Байконуре следующий старт “Союза-2” запланирован на первую декаду августа», — приводит слова источника ТАСС.
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