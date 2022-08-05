BLITZ+: телеведущая Кудрявцева и хоккеист Макаров нашли способ сохранить брак

Иногда влюбленным просто неинтересно друг с другом, так как Кудрявцева из шоу-бизнеса, а Макаров – спортсмен. Но они нашли способ сохранить брак, сообщил изданию журналист Георгий Иващенко. Супруги дали друг другу свободу в отношении отдыха, что дало возможность сохранить брак, считает он.