BLITZ+: телеведущая Кудрявцева и хоккеист Макаров нашли способ сохранить брак

Телеведущая Лера Кудрявцева и ее муж, хоккеист Игорь Макаров предпочитают отдыхать отдельно. У пары оказались абсолютно разные интересы, сообщает BLITZ+.
Иногда влюбленным просто неинтересно друг с другом, так как Кудрявцева из шоу-бизнеса, а Макаров – спортсмен. Но они нашли способ сохранить брак, сообщил изданию журналист Георгий Иващенко. Супруги дали друг другу свободу в отношении отдыха, что дало возможность сохранить брак, считает он.
«Видимо, они дали в этом плане друг другу свободу. Такой формат общения помогает им сохранить отношения», — объяснил Иващенко.
Раздельный отдых помогает паре отвлечься от будней и «перезагрузить» отношения. Возвращаясь домой, супруги смотрят друг на друга новым взглядом, что позволяет сохранить чувства.