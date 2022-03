Блины с маслом: есть ли вред и какой

Блины — любимый продукт для завтрака, а на Масленицу их можно есть по нескольку дней подряд. Но стоит ли есть жирные блины с маслом? И что лучше выбрать в качестве начинки, чтобы не навредить здоровью и не поправиться?

Можно ли есть блины с маслом

Кто не любит тонкие, ажурные, нежнейшие блинчики? У каждой хозяйки свой фирменный рецепт блинов. А уж с чем и как их есть, это каждый решает для себя. Кто-то любит с солеными начинками, кто-то — только со сладкими. А мои родители всегда едят их с топленым маслом. Вот только здесь и кроется главный минус подобной пищи.

Блины сами по себе уже слишком жирные, особенно если жарить их на растительном масле. А если потом использовать для них начинку или соус тоже из жирных продуктов, то калорийность (и вред) взлетят до небес. Как есть блины, чтобы это не навредило здоровью и фигуре? Делюсь с вами хитростями и советами диетолога.

Вред и польза блинов: в чем суть?

То, что блинчики невероятно вкусные, все знают не понаслышке. На Масленицу устраиваются целые «блинные» недели, а еще блины — любимое блюдо на завтрак. А есть ли у них реальная польза? В порции блинов содержится больше всего углеводов, которые наполняют нас энергией. Если использовать качественную муку и яйца, то 100 грамм блинов могут обеспечить нас 15% суточной нормы кальция и 15% фосфора.

Но, конечно, врачи и нутриционисты не советуют есть их каждый день. И тем более настаивают на том, чтобы не употреблять блины с маслом, особенно топленым, и жирными продуктами (сметана, жирные соусы, взбитые сливки, жирные сорта рыбы, свинина и т.п.). Это может привести к набору лишнего веса и ожирению, диабету, проблемам с давлением и сердцем, воспалению поджелудочной железы.

Как есть блины и не толстеть?

К счастью, сегодня в доступности столько продуктов, что можно смело готовить низкокалорийные ПП-блины, чтобы не поправиться и не навредить здоровью.

Вот главные советы диетолога:

используйте для блинов не белую муку высшего сорта, а цельнозерновую, овсяную, гречневую, или смешивайте их;

для жарки возьмите сковороду, на которой не нужно использовать масло — меня выручает специальная плоская блинница с антипригарным покрытием;

следите за общей калорийностью рациона, и если блины вписываются в суточную норму, то вы вполне можете себе их позволить;

но не стоит все же употреблять их каждый день, лучше выбрать один день в неделю, а в остальное время придерживаться правильного питания;

лучше всего есть блины в первой половине дня и с солеными начинками, а не сладкими;

хорошо подойдет для начинки отварное куриное мясо, грибы, овощные смеси, нежирная рыба, творожный сыр;

любите с блинами сливки и сметану, берите нежирные, а вместо сахара используйте свежие фрукты.

Мой рецепт блинов с низкой калорийностью очень прост. Я беру белую муку пополам с измельченными овсяными хлопьями, а молоко развожу с водой или изначально выбираю 1-1,5 % жирности. Жарю без масла, но если ваша сковорода не справится с этим, смазывайте поверхность кисточкой, а не лейте масло. Приятного аппетита и будьте здоровы!

