Блины с черной икрой и робот-супермодель Дуняша: что известно о юбилейном ПМЭФ

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С 15 по 18 июня пройдет юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Многих интересует, каким будет мероприятие, известное также своими роскошными вечеринками, в условиях беспрецедентных санкций против России. Собрали все, что известно о программе форума, в нашем материале.

Участники форума

Вопреки опасениям, что международным в этом году форум может и не получиться, иностранные гости все-таки подтвердили свое участие. Так, по сообщению газеты “Ведомости”, в Санкт-Петербург прибудут более 500 спикеров из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Венесуэлы, Египта, Италии, Канады, США, Франции, Китая, Индии, Кубы. Египет в этом году также является страной-гостем Петербургского международного экономического форума. Всего, по официальным данным, в форуме примут участие гости из 127 стран, в том числе из Германии, Великобритании и Нидерландов.

Участвуют в форуме, конечно, и топ-менеджеры российских компаний. Так, в сессии, посвященной мировому рынку газа и его перспективам, ожидаются выступления заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и председателя правления ПАО “Газпром” Алексея Миллера. Будут на форуме не только спикеры из сферы бизнеса. Известного тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову можно будет услышать на сессии “Спорт без преград: новые сценарии и форматы”.

Отдельная сессия будет посвящена новым реалиям для западных инвесторов в России. Уделили внимание и роли женщин в развитии бизнеса. Например, в программе есть конференции “Женщины в экономике БРИКС” и “Женщины в индустрии фармацевтики и биотехнологии”.

Стоимость базового пакета “Участник” в этом году составила 960 тысяч рублей. Он дает доступ ко всем мероприятиям деловой и культурной программ форума, кроме тех, вход на которые осуществляется по особым приглашениям.

Развлекательная программа

ПМЭФ всегда мог похвастать и “жирной” светской программой: шумные корпоративы, выступления самых дорогих и топовых групп (например, среди артистов, которых регулярно звали на форум, были “Мумий Тролль”, “Би-2” и Сергей Шнуров с “Ленинградом”), щедрые банкеты. Расслабленные бизнесмены на афтепати неизменно притягивали околосветскую публику и “эскортниц”, над которыми в свое время иронизировала Ксения Собчак.

В этом году, как уже известно, все пройдет скромнее. Так, от масштабных вечеринок отказались банки “Открытие” и “Росбанк”, поговаривают, что и Сбербанк, попавший под санкции Запада, не станет ничего устраивать.

Претерпела изменения и музыкальная программа. “Мумий Тролль”, как известно, пока приостановил концертную деятельность из-за ситуации на Украине, отменила свой концерт в рамках ПМЭФ и группа “Би-2”. Музыканты недавно попали в скандальную ситуацию, отказавшись выступать под баннером с флагом России в Омске, а ранее в сеть попала информация о том, что они уволили своего художника по свету из-за того, что он поддерживает спецоперацию на Украине.

Ряд телеграм-каналов раскритиковали группу за “непатриотическую” позицию. После этого “Би-2” стали отменять свои летние концерты — пропал из афиши и их концерт в ресторане Ginza в рамках ПМЭФ. Цены на него варьировались от 200 тысяч за стол на четверых до 600 тысяч за стол на восьмерых. Теперь вместо “Би-2” на сцену ресторана выйдет Гарик Сукачев, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ginza.

Группа “Би-2”

Как сообщает телеграм-канал “Антиглянец”, на ПМЭФ также ожидаются выступления Басты, Сергея Лазарева, пианиста Дениса Мацуева, дирижеров Валерия Гергиева и Теодора Курентзиса, оперной певицы Хиблы Герзмавы.

В официальной программе форума на сайте упоминаются концерт “Звезды “Русского радио” на Дворцовой площади, гала-вечер, посвященный 350-летию Петра I, в Михайловском театре, ряд симфонических концертов, а также выпускные концерты Академии танца Бориса Эйфмана.

Меню

Особый интерес всегда вызывала и гастрономическая программа форума. В дни мероприятия по сети всегда расходились фото меню из буфетов и ресторанов, которые обслуживали гостей. Бурное обсуждение в соцсетях вызывали цены из этого меню.

В этом году первый инсайд уже попал в сеть. Телеграм-канал ресторана Александра Сысоева опубликовал меню ресторана Eclipse Classic. Так, тартар из мурманского лосося с клубникой обойдется в 1 850 рублей, порция черной икры с домашним блином стоит 8 100 рублей, а филе-миньон с фуа-гра — 4 300 рублей.

Новые технологии

В этом году на ПМЭФ откроется первое киберкафе с роботом-супермоделью. Дроид Robo-C-2 по имени Дуняша нальет гостям кофе и угостит мороженым. Проект “Киберкафе “Дуняша” разработан компанией “Промобот” — российским производителем автономных сервисных роботов.

Робот Дуняша