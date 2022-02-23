Блинкен заявил о готовности США к дипломатическому взаимодействию с Россией

Блинкен заявил о готовности США к дипломатическому взаимодействию с Россией Новости
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Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией в дипломатической сфере. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Представитель Вашингтона отметил, что для взаимодействия и обсуждения каких-либо вопросов Москва должна продемонстрировать серьезный настрой. При этом переговоры с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Блинкен решил отменить после признания ЛДНР Россией. По его мнению, диалог между главами внешнеполитических ведомств на данный момент не имеет смысла. Этот разговор должен был состояться в четверг, 24 февраля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не хотят сражаться с Россией. Однако Вашингтон желает дать понять, что будет воевать за каждый дюйм территории НАТО.

 
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