Блинкен затруднился назвать представителей США на грядущем форуме АТЭС

США пока не определились, кто будет представлять страну на саммите Форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Мероприятие запланировано на ноябрь и пройдет в Бангкоке.
Участниками лидерского саммита должны стать первые лица стран, являющихся членами АТЭС. США намерены присутствовать на мероприятии в высшей степени активно, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, который сейчас находится в Таиланде.
«Я пока не могу сказать, кто именно будет участвовать (в саммите), но США будут на нем присутствовать в высшей степени активно», — ответил он журналистам.
По словам Блинкена, американская сторона очень ждет саммита АТЭС. Во многом это связано с тем, что в следующем году председателем мероприятия станут США.
Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявления Блинкена об «изоляции» России на саммите G20. По ее словам, администрацию Белого дома за такие выходки ждет бесславный конец, передает телеканал «360».