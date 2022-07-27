Блинкен захотел переговорить с Лавровым в ближайшие дни

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшие дни. Об этом заявил сам американский министр иностранных дел.
По словам главы Госдепа, темой общения с Лавровым будет дальнейшая судьба американских граждан, которых арестовали на территории РФ. Вероятнее всего, разговор пройдет в телефонном формате, пишет RT.
На днях в Соединенные Штаты прибыла первая леди Украины Елена Зеленская, которая встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл. Жена украинского лидера Владимира Зеленского успела переговорить и с Энтони Блинкеном, который заверил визави в дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона.