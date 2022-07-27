Блинкен захотел переговорить с Лавровым в ближайшие дни

На днях в Соединенные Штаты прибыла первая леди Украины Елена Зеленская, которая встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл. Жена украинского лидера Владимира Зеленского успела переговорить и с Энтони Блинкеном, который заверил визави в дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона.