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Блинкен захотел переговорить с Лавровым в ближайшие дни

Блинкен захотел переговорить с Лавровым в ближайшие дни
Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшие дни. Об этом заявил сам американский министр иностранных дел.

По словам главы Госдепа, темой общения с Лавровым будет дальнейшая судьба американских граждан, которых арестовали на территории РФ. Вероятнее всего, разговор пройдет в телефонном формате, пишет RT.

На днях в Соединенные Штаты прибыла первая леди Украины Елена Зеленская, которая встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл. Жена украинского лидера Владимира Зеленского успела переговорить и с Энтони Блинкеном, который заверил визави в дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона.

Блинкен Лавров мид рф и госдеп сша
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