Блинкен: США могут применить ядерный арсенал лишь в экстремальной ситуации

Ядерное оружие может быть применено США только в экстремальной ситуации и для защиты жизненных интересов страны и ее союзников.
С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, США рассматривают возможность применения ядерного арсенала только в целях защиты.
«Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США — сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников», — сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Он подчеркнул, что подобное противостояние никогда не должно быть развязано.