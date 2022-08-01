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Блинкен: США могут применить ядерный арсенал лишь в экстремальной ситуации

Блинкен: США могут применить ядерный арсенал лишь в экстремальной ситуации
Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Ядерное оружие может быть применено США только в экстремальной ситуации и для защиты жизненных интересов страны и ее союзников.

С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, США рассматривают возможность применения ядерного арсенала только в целях защиты.

«Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США — сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Он подчеркнул, что подобное противостояние никогда не должно быть развязано.

Блинкен США ядерное оружие
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RusNewsToday24
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