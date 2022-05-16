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    Блинкен: НАТО закрепит положение о сдерживании «агрессии» России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Блинкен: НАТО закрепит положение о сдерживании «агрессии» России

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    Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Новая стратегическая концепция НАТО будет содержать положение о необходимости сдерживания «агрессии» России. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

    Документ будет утвержден на июньском саммите Альянса в Мадриде.

    «Стержнем НАТО, стержнем стратегической концепции является понятие обороны и сдерживания. Это и привело к созданию Альянса. И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от нее. Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в стратегической концепции», – подчеркнул Блинкен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО.

    Ранее стало известно, что представители Грузии примут участие в саммите Альянса в столице Испании.

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