Блинкен: НАТО закрепит положение о сдерживании «агрессии» России

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Новая стратегическая концепция НАТО будет содержать положение о необходимости сдерживания «агрессии» России. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Документ будет утвержден на июньском саммите Альянса в Мадриде.
«Стержнем НАТО, стержнем стратегической концепции является понятие обороны и сдерживания. Это и привело к созданию Альянса. И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от нее. Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в стратегической концепции», – подчеркнул Блинкен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО.
Ранее стало известно, что представители Грузии примут участие в саммите Альянса в столице Испании.
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