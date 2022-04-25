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    Блинкен и Остин отправились в Киев для обсуждения военной помощи

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Блинкен и Остин отправились в Киев для обсуждения военной помощи

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    Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин
    в воскресенье посетили Киев. Об этом сообщило агентство Франс-Пресс.

    Источник издания отметил, что представители Вашингтона заявили о
    постепенном возвращении дипломатов на Украину. Этот процесс должен начаться уже
    на этой неделе.

    Кроме того, официальный Киев получит от Белого дома военную помощь в
    размере 700 млн долларов. Однако в New York Times уверены, что эта сумма будет
    разделена между Украиной и странами Восточной Европы.

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