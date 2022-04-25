Блинкен и Остин отправились в Киев для обсуждения военной помощи

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин
в воскресенье посетили Киев. Об этом сообщило агентство Франс-Пресс.
Источник издания отметил, что представители Вашингтона заявили о
постепенном возвращении дипломатов на Украину. Этот процесс должен начаться уже
на этой неделе.
Кроме того, официальный Киев получит от Белого дома военную помощь в
размере 700 млн долларов. Однако в New York Times уверены, что эта сумма будет
разделена между Украиной и странами Восточной Европы.
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