Блинкен и Кулеба обсудили военную, экономическую и гуманитарную поддержку Киева

Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и
глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили вопросы
военной, экономической и гуманитарной поддержки Киеву со стороны США. Об этом
сказано в заявлении пресс-центра Госдепа.

Представитель США отметил, что Вашингтон активно
поддерживает украинцев. Белый дом помогает Киеву в отраслях безопасности, гуманитарной
и экономической. Стороны также провели беседу по поводу «увеличивающегося
количества жертв среди гражданского населения».

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.

 
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