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Блащак: Польша будет добиваться размещения на своей территории бригадной группы НАТО

Блащак: Польша будет добиваться размещения на своей территории бригадной группы НАТО
globallookpress.com Artur Widak ZUMAPRESS

Глава польского минобороны Мариуш Блащак назвал главной целью Варшавы на предстоящем саммите НАТО принятие решения о размещении на территории страны бригадной группы Североатлантического альянса.

Свою точку зрения о важности наращивания сил НАТО на восточном флаге Альянса Мариуш Блащак изложил в интервью изданию Polskа The Times.

«Мы стремимся к принятию решений в Мадриде по дальнейшему наращиванию их (уже дислоцированных в Польше сил НАТО. — Прим. ред.) потенциала как элемента усиления сдерживания и обороны», — заявил глава польского военного ведомства.

Проведение саммита НАТО в испанской столице запланировано с 28 по 30 июня.

блащак НАТО Польша
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