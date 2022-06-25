Блащак: Польша будет добиваться размещения на своей территории бригадной группы НАТО

Глава польского минобороны Мариуш Блащак назвал главной целью Варшавы на предстоящем саммите НАТО принятие решения о размещении на территории страны бригадной группы Североатлантического альянса.
Свою точку зрения о важности наращивания сил НАТО на восточном флаге Альянса Мариуш Блащак изложил в интервью изданию Polskа The Times.
«Мы стремимся к принятию решений в Мадриде по дальнейшему наращиванию их (уже дислоцированных в Польше сил НАТО. — Прим. ред.) потенциала как элемента усиления сдерживания и обороны», — заявил глава польского военного ведомства.
Проведение саммита НАТО в испанской столице запланировано с 28 по 30 июня.