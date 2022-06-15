Благотворительный автопробег пройдет на Южном Урале

Маршрут автопробега в 2022 году: Челябинск – село Красносельское – поселок Березовка. Участников пробега ждет знакомство с историческими местами и памятниками Челябинской области, экскурсии, концерты и ярмарки, сообщает сетевое издание «Полит74.RU». Мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00 часов, участвовать могут все желающие.