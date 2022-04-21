Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме привезут в Россию 23 апреля

НТВ, Первый канал и «Россия-1» будут вести трансляцию

схождения благодатного огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Представители фонда добавили, что лампады с огнем будут доставлены в 15 московских

храмов и пять подмосковных. Верующие в течение всей пасхальной недели смогут возжечь

от них свои свечи.