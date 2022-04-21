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    Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме привезут в Россию 23 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме привезут в Россию 23 апреля

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    pixabay.com/PD

    Самолет с благодатным огнем из храма Воскресения Христова в
    Иерусалиме на борту приземлится в московском аэропорту Внуково-3 накануне
    Пасхи. Транспортировку будет осуществлять Фонд Андрея Первозванного (ФАП).

    Представители епархий Русской православной церкви 23 апреля прибудут
    в воздушную гавань, чтобы доставить благодатный огонь в другие 27 российских
    городов. В пресс-службе ФАП сообщили, что ценный груз ждут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
    Новосибирске, Чите, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и в других
    регионах, передает РИА
    Новости    .

    НТВ, Первый канал и «Россия-1» будут вести трансляцию
    схождения благодатного огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
    Представители фонда добавили, что лампады с огнем будут доставлены в 15 московских
    храмов и пять подмосковных. Верующие в течение всей пасхальной недели смогут возжечь
    от них свои свечи.

    Вся Россия 24 апреля будет отмечать Пасху. В этом году праздник в память о воскрешении Иисуса Христа пройдет без массовых ограничений, передает телеканал «360».

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