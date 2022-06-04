«Благодарность» украинских беженцев: жительница Евросоюза показала, что они оставили после себя

Жительница Евросоюза, которая пустила в свою квартиру украинских беженцев, опубликовала видео в Сети, в котором продемонстрировала, что оставили после своего пребывания так называемые гости. Возмущению женщины нет предела. Показывая, в какое состояние украинцы привели ее жилище, женщина сказала, что обратится в суд, чтобы люди, которых она приютила, возместили ей ущерб. По ее мнению, так называемые беженцы должны вернуться к себе на Украину.