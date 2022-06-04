«Благодарность» украинских беженцев: жительница Евросоюза показала, что они оставили после себя

В Европе растет недовольство поведением украинских беженцев. Так, в одном Telegram-канале появилось видео, где женщина показала, какой мусор оставили после себя украинцы.
Жительница Евросоюза, которая пустила в свою квартиру украинских беженцев, опубликовала видео в Сети, в котором продемонстрировала, что оставили после своего пребывания так называемые гости. Возмущению женщины нет предела. Показывая, в какое состояние украинцы привели ее жилище, женщина сказала, что обратится в суд, чтобы люди, которых она приютила, возместили ей ущерб. По ее мнению, так называемые беженцы должны вернуться к себе на Украину.
«Что наделали… С телевизором. Разбили баян, разбили ноутбук. Что-то размазали по телевизору. Что тут творится… Разбили цветок, который я выращивала для Даниэля. Разбили фотографии детей. При чем здесь дети?» — возмущается жительница ЕС.
Женщина отмечает, что украинские беженцы у немцев живут, за их счет едят, а благодарности никакой. Жительница Евросоюза делает вывод, что украинцам нужны только деньги.
На кадрах женщина демонстрирует полностью разгромленную квартиру: разбиты двери, мебель, на полу валяются разорванные фотографии, разбросанные вещи, а также везде собачьи фекалии. По словам жительницы Германии, не могут украинцы жить нормально. За такое отношение, которое они демонстрируют, их может ждать божий суд, считает женщина.
Ранее «Народные Новости» писали, что перебравшиеся в Болгарию украинские беженцы целыми пакетами выбрасывают еду, которую им предоставляют в качестве социальной помощи.