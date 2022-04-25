Бьют по мирным: первые фото с места обстрела окраины Донецка украинской армией

«Моя внучка сегодня получила ранение, она недавно только перенесла операцию на сердце, а теперь снова постоянно вынуждена обращаться ко врачам. Как-то раз она просто вышла на улицу развесить белье и в этот момент в нее два осколка прилетело. Мне просто хочется спросить у тех, кто в нас стреляет, есть ли у них совесть и за что над нами такое издевательство», — спросила одна из местных жительниц.