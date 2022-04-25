Бьют по мирным: первые фото с места обстрела окраины Донецка украинской армией

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Киевские силовики нанесли удар из французской артиллерии по мирному поселку шахты Абакумова, что на окраине Донецка. Около часа дня жители поселка содрогнулись от разрывов украинских выстрелов, в результате обстрела получила ранение мирная жительница, один частный дом разрушен полностью.
Картина по приезду на место событий оказалась устрашающей.
«В момент обстрела я была в доме с семьей. Внезапно дом затрясся, повылетали окна, на чердаке что-то загорелось, первым делом бросилась к ребенку. Слава богу, никто не пострадал, но от дома не осталось ничего, даже несущие стены покосило, такой мощный был взрыв», — рассказал хозяин разрушенного дома Алексей.
В соседнем доме во время обстрела находился маленький ребенок, который в момент обстрела играл в одной из комнат, остальные же занимались хозяйками делами в огороде. При обстреле одна из жительниц получила осколочные ранения руки и живота, на данный момент ее жизни ничего не угрожает.
В поселке проживают в основном пенсионеры и дети, военных объектов нет и не было. Последние события показали, что ударов стало значительно больше, прилеты стали регулярными не только утром и вечером, но и в дневное время. Теперь находиться на улице стало совсем небезопасно.
По словам местных жителей, терпеть ежедневные обстрелы уже нет никаких сил, даже на выезде уже небезопасно, не говоря о том, что у многих есть маленькие дети.
«Моя внучка сегодня получила ранение, она недавно только перенесла операцию на сердце, а теперь снова постоянно вынуждена обращаться ко врачам. Как-то раз она просто вышла на улицу развесить белье и в этот момент в нее два осколка прилетело. Мне просто хочется спросить у тех, кто в нас стреляет, есть ли у них совесть и за что над нами такое издевательство», — спросила одна из местных жительниц.
По данным СЦКК ДНР, повреждения получили 5 домов по улице Чайковского в поселке шахты Абакумова, ранения получили два мирных жителя.