Бюджетный фрукт, снижающий уровень холестерина

Еще несколько десятков лет назад люди и не задумывались о том, как повышенный уровень холестерина в крови сказывается на здоровье. Но ученые доказали, что об этом стоит беспокоиться. Ведь «плохой» холестерин — причина, из-за которой появляется такое заболевание, как атеросклероз сосудов. А он уже вызывает инфаркты и инсульты, которые лишают жизни мужчин и женщин.

Вот почему стоит контролировать уровень холестерина в организме. Если он повышен, то нужно сразу же приступать к его снижению. Мало кто знает, но в это деле есть довольно дешевый помощник. Обычные яблоки помогают понизить холестерин. Главное — употреблять их на регулярной основе.

Бюджетный фрукт, понижающий уровень холестерина

Американские ученые утверждают, что два яблока в день помогут в борьбе с «плохим» холестерином. Они опираются на полученные сведения в ходе исследования, во время которого люди ежедневно употребляли этот фрукт. В результате уровень холестерина, вызывающего атеросклероз сосудов, становится более низким.

Люди, участвовавшие в проведенном исследовании, съедали по два яблока в день. Такого количества оказалось достаточно. Ведь в этом фрукте содержится большое количество полифенолов и пектина (полезной клетчатки, которая предотвращает всасывание «плохого» холестерина в кровь).

Польза яблока для организма

Яблоки имеют много других полезных свойств. Эти фрукты выводят из организма лишнюю воду и соль. Потому людям, страдающим гипертонией, их необходимо употреблять в пищу. К тому же яблоко стоит есть тем, кто потерял много крови. Ведь в его составе содержится много железа. Потому этот фрукт позволяет повысить уровень гемоглобина.

К тому же яблоко помогает наладить работу пищеварительной системы. Органические кислоты, которые есть в составе этого фрукта, стимулируют выработку желудочного сока. А растительные клетки, содержащиеся в яблоках, прекрасно справляются с выведением ядовитых веществ из организма. Потому этот плод вводят в рацион пациентам, которые борются с отравлением.

Яблоки — кладезь витаминов, потому их стоит регулярно употреблять в пищу. Таким образом вы будете помогать своему организму. А так как этот фрукт совсем недорогой, то его покупка никаких трудностей не составит. Это идеальный бюджетный вариант для тех, кто заботится о своем здоровье.

