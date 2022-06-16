Бизнесмены смогут пожаловаться прокурорам на городских чиновников в рамках ПМЭФ-2022

Помимо стандартных форм обращения в прокуратуру, у предпринимателей появилась возможность использовать специальное мобильное приложение. Там они могут пожаловаться на работу чиновников. Разобраться в функционале программы можно прямо на стенде Генпрокуратуры, пишет издание «Невские Новости», входящее в Медиагруппу «Патриот».