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Бизнесмены смогут пожаловаться прокурорам на городских чиновников в рамках ПМЭФ-2022

Бизнесмены смогут пожаловаться прокурорам на городских чиновников в рамках ПМЭФ-2022
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко/ПМЭФ-2022

Свою работу на полях Петербургского международного экономического форума начали сотрудники Генеральной прокуратуры России. Представители бизнеса могут оставить свои обращения и жалобы на стенде надзорного ведомства.

Помимо стандартных форм обращения в прокуратуру, у предпринимателей появилась возможность использовать специальное мобильное приложение. Там они могут пожаловаться на работу чиновников. Разобраться в функционале программы можно прямо на стенде Генпрокуратуры, пишет издание «Невские Новости», входящее в Медиагруппу «Патриот».

«XXV Петербургский международный экономический форум предоставляет еще одну возможность обменяться с предпринимателями мнениями о состоянии законности в данной сфере, услышать о проблемах, мешающих бизнесу, и оперативно организовать рассмотрение конкретных обращений», — отмечается в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

По мнению представителей ведомства, такой способ сотрудничества бизнеса и ведомства способствует развитию продуктивного диалога.

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