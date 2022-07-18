Бизнесмена Семина объявили в розыск за повреждение объекта культурного наследия в Казани

Владельцу сгоревшего в 2015 году ТЦ «Адмирал» в Казани бизнесмену Алексею Семину заочно предъявили обвинение в повреждении объекта культурного наследия. В связи с этим следствие объявило миллиардера в федеральный и межгосударственный розыск, передает пресс-служба республиканского СК.
Речь идет о «Комплексе Адмиралтейской конторы, арх. Кафтырев В.И.» на улице Карла Маркса в Казани. Отмечается, что объект был поврежден и частично уничтожен во время ремонтных работ. Ущерб оценивается в 34,5 миллиона рублей.
Против экс-участника списка Forbes возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ). Предварительно, Семин находится во Франции, где у него есть недвижимость. Расследование продолжается.