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Бизнесмена Семина объявили в розыск за повреждение объекта культурного наследия в Казани

Бизнесмена Семина объявили в розыск за повреждение объекта культурного наследия в Казани
Федеральное агентство новостей

Владельцу сгоревшего в 2015 году ТЦ «Адмирал» в Казани бизнесмену Алексею Семину заочно предъявили обвинение в повреждении объекта культурного наследия. В связи с этим следствие объявило миллиардера в федеральный и межгосударственный розыск, передает пресс-служба республиканского СК.

Речь идет о «Комплексе Адмиралтейской конторы, арх. Кафтырев В.И.» на улице Карла Маркса в Казани. Отмечается, что объект был поврежден и частично уничтожен во время ремонтных работ. Ущерб оценивается в 34,5 миллиона рублей.

Против экс-участника списка Forbes возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ). Предварительно, Семин находится во Франции, где у него есть недвижимость. Расследование продолжается.

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