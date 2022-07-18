Бизнесмена Семина объявили в розыск за повреждение объекта культурного наследия в Казани

Владельцу сгоревшего в 2015 году ТЦ «Адмирал» в Казани бизнесмену Алексею Семину заочно предъявили обвинение в повреждении объекта культурного наследия. В связи с этим следствие объявило миллиардера в федеральный и межгосударственный розыск, передает пресс-служба республиканского СК.