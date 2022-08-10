Бизнесмен Пригожин заявил, что арест администраторов Telegram-канала «Сканер» не связан с деятельностью Медиагруппы «Патриот»

Предприниматель Евгений Пригожин опроверг появившуюся информацию о связи арестованных администраторов Telegram-канала «Сканер» с деятельностью Медиагруппы «Патриот».
Ранее в СМИ появились данные о задержании троих граждан по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Утверждалась также, что в офисах «Патриота», ФАН и «Народных новостей» были проведены обыски.
Пригожин, отвечая на запрос корреспондента издания РБК, подчеркнул, что прежде всего является главой попечительского совета «Патриота», а потому в его обязанности не входит контроль деятельности медиахолдинга. Однако бизнесмен все же разобрался в обстоятельствах произошедшего.
«Во-первых, арест этих граждан не связан с деятельностью медиахолдинга, во-вторых, никакие обыски на его территории не проходили, в-третьих, служба безопасности “Патриота” активно сотрудничает со следствием, предоставляла и будет предоставлять всю необходимую информацию», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
В заключение Пригожин добавил, что не может разглашать более подробную информацию в интересах следствия. Предприниматель также поблагодарил силовиков за проделанную работу и устранение «заразы, в том числе из рядов холдинга».