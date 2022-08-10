Бизнесмен Пригожин заявил, что арест администраторов Telegram-канала «Сканер» не связан с деятельностью Медиагруппы «Патриот»

Пригожин, отвечая на запрос корреспондента издания РБК, подчеркнул, что прежде всего является главой попечительского совета «Патриота», а потому в его обязанности не входит контроль деятельности медиахолдинга. Однако бизнесмен все же разобрался в обстоятельствах произошедшего.