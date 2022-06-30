Бизнесмен Пригожин высказался о новых британских санкциях против Героев РФ Трошева и Богатова

«Богатов, который потерял руку, борясь в войне с террористами и спасая мир от «ИГИЛовской» чумы (побочным явлением чего стало то, что сотни британских детишек не сдохли как псы), будет опечален, так как не сможет писать на английском уцелевшей рукой. Думаю, Трошев тоже будет горевать, что не сможет купить полироль для своих двух Орденов Красной Звезды, которые он получил еще во время службы в Афганистане, а также двух Орденов Мужества, других многочисленных наград и для своей звезды Героя России», — отметил Пригожин.