Бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на запрос СМИ прокомментировал включение в санкционный список Великобритании Героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова.
Редакция издания «Век» обратилась к предпринимателю с просьбой прокомментировать введение санкций в отношении Трошева и Богатова. Лондон связал их с «ЧВК Вагнера». Комментарий Евгения Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Безусловно, это будет для них непоправимое горе», — заявил предприниматель.
Богатов, который потерял руку, борясь с ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), будет опечален, с иронией предположил Пригожин. «Горевать» будет и Трошев, добавил бизнесмен.
«Богатов, который потерял руку, борясь в войне с террористами и спасая мир от «ИГИЛовской» чумы (побочным явлением чего стало то, что сотни британских детишек не сдохли как псы), будет опечален, так как не сможет писать на английском уцелевшей рукой. Думаю, Трошев тоже будет горевать, что не сможет купить полироль для своих двух Орденов Красной Звезды, которые он получил еще во время службы в Афганистане, а также двух Орденов Мужества, других многочисленных наград и для своей звезды Героя России», — отметил Пригожин.
С остальными, кто фигурирует в санкционном списке Великобритании, Пригожин лично не знаком, поэтому сказать о них ничего не может. Тем не менее, по признанию самого предпринимателя, к Трошеву и Богатову он относится крайне уважительно.
Евгений Пригожин ранее дал урок морали британскому правительству. Бизнесмен напомнил о высказывании Уинстона Черчилля, который говорил, что тем, кто стоит на пути у русских, остается только молиться.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация