Бизнесмен Пригожин рассказал, почему питание петербургских школьников не станет лучше

Предприниматель обратил внимание на то, что денег на организацию питания Петербург получает больше, чем Москва. Он напомнил, как в столицу В 2020 году приезжал представитель ООН Даниэль Балабан, который оценил обед в школе на 11 из 10 баллов. Пригожин уверен, что город на Неве в этом вопросе окажется на одном из последних мест, где-то на уровне стран Африки.