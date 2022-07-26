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Бизнесмен Пригожин рассказал, почему питание петербургских школьников не станет лучше

Бизнесмен Пригожин рассказал, почему питание петербургских школьников не станет лучше
Федеральное агентство новостей

Бизнесмен Евгений Пригожин высказался о системе социального питания Санкт-Петербурга и объяснил, почему школьники Северной столицы не будут питаться лучше.

В интервью изданию “Невские новости” он отметил, что в вопросе социального питания необходимо сразу разделить жителей города и администрацию, которая полностью парализована изнутри. Петербуржцы просят Смольный улучшить питание и сделать так, чтобы пребывание детей в школах не несло опасности их здоровью. Тем временем чиновники берут деньги у жителей и увеличивают стоимость контрактов.

«Денег дерут с жителей много, результата – мало. Поэтому петербургскому школьному питанию больше всего подходит выражение: “У семи нянек дитя без глазу”» — отметил Пригожин.

Предприниматель обратил внимание на то, что денег на организацию питания Петербург получает больше, чем Москва. Он напомнил, как в столицу  В 2020 году приезжал представитель ООН Даниэль Балабан, который оценил обед в школе на 11 из 10 баллов. Пригожин уверен, что город на Неве в этом вопросе окажется на одном из последних мест, где-то на уровне стран Африки.  

Полную версию интервью с Евгением Пригожиным можно прочитать на сайте издания «Невские новости».

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