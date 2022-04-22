Бизнесмен Пригожин предложил журналистам «МОЙКИ78» встретиться и обсудить развитие Петербурга

«В настоящий момент я вижу колоссальное сопротивление

чиновников в реализации инвестиционных проектов. С чем это связано? С привычкой

к расхищению, недальновидностью или обычной глупостью? Я не могу сказать.

Пускай в этом разбираются соответствующие органы. Тем более губернатор не раз

заявлял, что вокруг него криминал и полукриминал», — цитирует бизнесмена

пресс-служба компании «Конкорд».