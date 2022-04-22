Бизнесмен Пригожин предложил журналистам «МОЙКИ78» встретиться и обсудить развитие Петербурга

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Предприниматель Евгений Пригожин инициировал встречу с журналистами «МОЙКИ78». Об этом говорится в его
ответе на запрос редакции интернет-газеты.
Представители СМИ поинтересовались, действительно ли
администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отклонила проекты компании
«Мегалайн». Евгений Пригожин в ответ уточнил, что в
инициативу, предполагающую редевелопмент бывшей промышленной зоны «Горская», он
вложил «большие деньги».
«В настоящий момент я вижу колоссальное сопротивление
чиновников в реализации инвестиционных проектов. С чем это связано? С привычкой
к расхищению, недальновидностью или обычной глупостью? Я не могу сказать.
Пускай в этом разбираются соответствующие органы. Тем более губернатор не раз
заявлял, что вокруг него криминал и полукриминал», — цитирует бизнесмена
пресс-служба компании «Конкорд».
Комментируя вопрос о развитии города на Неве,
предприниматель заметил, что эта тема слишком обширна. Он предложил организовать
встречу с целью проведения более детальных
обсуждений.