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    Бизнесмен Пригожин предложил журналистам «МОЙКИ78» встретиться и обсудить развитие Петербурга

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бизнесмен Пригожин предложил журналистам «МОЙКИ78» встретиться и обсудить развитие Петербурга

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    Федеральное агентство новостей

    Предприниматель Евгений Пригожин инициировал встречу с журналистами «МОЙКИ78». Об этом говорится в его
    ответе на запрос редакции интернет-газеты.

    Представители СМИ поинтересовались, действительно ли
    администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отклонила проекты компании
    «Мегалайн». Евгений Пригожин в ответ уточнил, что в
    инициативу, предполагающую редевелопмент бывшей промышленной зоны «Горская», он
    вложил «большие деньги».

    «В настоящий момент я вижу колоссальное сопротивление
    чиновников в реализации инвестиционных проектов. С чем это связано? С привычкой
    к расхищению, недальновидностью или обычной глупостью? Я не могу сказать.
    Пускай в этом разбираются соответствующие органы. Тем более губернатор не раз
    заявлял, что вокруг него криминал и полукриминал», — цитирует бизнесмена
    пресс-служба компании «Конкорд».

    Бизнесмен Пригожин предложил журналистам «МОЙКИ78» встретиться и обсудить развитие Петербурга
    prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

    Комментируя вопрос о развитии города на Неве,
    предприниматель заметил, что эта тема слишком обширна. Он предложил организовать
    встречу с целью проведения более детальных
    обсуждений.

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