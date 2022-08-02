Бизнесмен Пригожин отреагировал на выпады президента Франции в свой адрес

«Трудно прокомментировать такие странные вещи. <…> Единственное объяснение, которое можно дать такому энтузиазму Макрона, успевшему всего за четыре года просрать всю Африку какому-то бизнесмену Пригожину, что Макрон просто мудак. Владимир Александрович, выбирайте друзей тщательнее», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании на своей официальной странице «ВКонтакте».