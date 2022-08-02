Бизнесмен Пригожин отреагировал на выпады президента Франции в свой адрес

Российский предприниматель Евгений Пригожин ответил на выпады французского лидера Эммануэля Макрона, который обвинил бизнесмена в причастности к ударам по СИЗО в Еленовке, а также «гибридном присутствии» в Африке. Ответ бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».
Мировое сообщество ранее подтвердило информацию, что удар по Еленовке был нанесен случайно американскими ракетами HIMARS. Несмотря на это Киев по-прежнему настаивает на том, что Пригожин якобы отдал приказ «ЧВК Вагнера» атаковать СИЗО.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским поддержал Киев и пообещал, что Москва «ответит за преступления». Редакция «Дни.ру» попросила предпринимателя прокомментировать обвинения.
«Трудно прокомментировать такие странные вещи. <…> Единственное объяснение, которое можно дать такому энтузиазму Макрона, успевшему всего за четыре года просрать всю Африку какому-то бизнесмену Пригожину, что Макрон просто мудак. Владимир Александрович, выбирайте друзей тщательнее», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании на своей официальной странице «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по тюрьме в Еленовке, где находились украинские военнопленные, погибли 40 человек. Еще 130 были ранены.